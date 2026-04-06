Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de abril de 2026 às 12:58
A semana de 6 a 11 de abril em 'A Nobreza do Amor' será marcada pelo desespero de Virgínia para tirar Alika do seu caminho. Escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a trama entra em uma fase de alta tensão. Confira o que vem por aí:
A Nobreza do Amor
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.