NOVELA DAS 6

Morte trágica e acusação de roubo agitam a semana em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (6 a 11 de abril)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de abril de 2026 às 12:58

Duda Santos (Alika/Lúcia) e Ronald Sotto (Tonho) estão no elenco de A Nobreza do Amor Crédito: Globo/Estevam Avellar

A semana de 6 a 11 de abril em 'A Nobreza do Amor' será marcada pelo desespero de Virgínia para tirar Alika do seu caminho. Escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a trama entra em uma fase de alta tensão. Confira o que vem por aí:

Segunda-feira (06/04):

Virgínia decide que não vai deixar barato para Alika (Lúcia) e arquiteta um plano cruel: acusar a moça de roubar joias. Ela começa a manipular Sebastião para dar força à mentira. Enquanto isso, em Batanga, Chinua mostra sua coragem ao resgatar Akin do perigoso poço das serpentes. O dia termina mal para Alika, que é pressionada a devolver o dinheiro das joias que ela nem roubou.



Terça-feira (07/04):

Alika percebe logo de cara que Virgínia está por trás da armação. No meio da confusão, Tonho vira o cavaleiro andante e defende a amada, o que deixa a moça emocionada. Mesmo com a cidade inteira virando as costas para ela e Niara, o padre Viriato entra em cena para dar um 'puxão de orelha' nos moradores durante a missa e ainda sugere que Virgínia se confesse. O clima esquenta quando Alika decide confrontar a vilã pessoalmente.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Quarta-feira (08/04):

Mirinho, sempre equivocado, acha que o ódio de Virgínia por Alika é ciúmes dele. Incomodado ao ver Tonho e Alika dançando, ele resolve sabotar o rival. No núcleo de Batanga, o cerco fecha para Soliman, que acaba preso por Jendal. Para piorar a situação em terra firme, Graça e Virgínia decidem jogar sujo de vez e subornam o inspetor Botelho para incriminar Alika e Niara.



Quinta-feira (09/04):

O delegado Botelho aceita o dinheiro sujo, mas Adônis fica de olho na movimentação suspeita. Na delegacia, começa a acareação sobre as joias de São Paulo. Em Batanga, Soliman mostra que não se deixa abater e declara apoio à revolução. O capítulo termina com um suspense no ar: Botelho está pronto para dar o veredito que pode mudar a vida das protagonistas.



Sexta-feira (10/04):

Botelho volta atrás e ele afirma que as joias de Alika não são as roubadas, inocentando a dupla. Virgínia fica possessa e Diógenes começa a desconfiar da esposa. Em meio à vitória judicial, Alika consegue o apoio de Miguel para abrir seu novo negócio. Mas nem tudo é festa: em Batanga, o jovem Omar finalmente acorda, mas seu pai, Soliman, continua sofrendo na prisão.



Sábado (11/04):

Alika abre o jogo com Tonho e explica que Salma gosta dele, tentando manter a amizade entre as duas. Graça é desmascarada pela própria família por ter roubado dinheiro para o suborno. No entanto, o choque vem de Batanga, após um encontro emocionante facilitado por Dumi, um soldado traz a notícia devastadora de que Soliman está morto.

