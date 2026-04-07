Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (7 de abril) para ter bons ganhos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de abril de 2026 às 06:00
Esta terça-feira (7), começa com aquele otimismo gostoso de Sagitário, mas o boleto do universo chega com hora marcada. Às 13h58, a Lua deixa a festa e entra em Capricórnio, trazendo aquele balde de água fria necessário para quem quer construir algo sólido.
Com o Sol em Áries "batendo de frente" com Saturno, o recado é ter coragem. Quer ganhar? Então aprenda a seguir sua intuição.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
A criança de cada signo
Dica do Dia: Com Marte em Aquário e a Lua em Capricórnio, não tente inventar a roda hoje; apenas certifique-se de que ela está girando no eixo certo.
Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.