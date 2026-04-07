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Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (7 de abril) para ter bons ganhos

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de abril de 2026 às 06:00

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade
Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Esta terça-feira (7), começa com aquele otimismo gostoso de Sagitário, mas o boleto do universo chega com hora marcada. Às 13h58, a Lua deixa a festa e entra em Capricórnio, trazendo aquele balde de água fria necessário para quem quer construir algo sólido.

Com o Sol em Áries "batendo de frente" com Saturno, o recado é ter coragem. Quer ganhar? Então aprenda a seguir sua intuição. 

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Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 - 19/04)
    No trabalho, a Lua ilumina o topo do seu mapa, sua ambição está em alta. Use essa energia para focar em resultados palpáveis. Só não esqueça de cuidar dos joelhos, pois o corpo sente o peso da sua pressa.
  • Números da sorte: 02 - 29 - 44

  • Touro (20/04 a 20/05)
    Com Vênus te deixando irresistível, o clima é de conquista. Mas atenção: a partir da tarde, o parceiro vai querer mais do que beijos; ele vai querer compromisso e segurança. No trabalho, é o momento ideal para investir em técnica e estratégia. 
  • Números da sorte: 10 - 37 - 51

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    À tarde, o silêncio e a presença física vão valer muito mais na intimidade. No lado financeiro, o foco é tapar os buracos por onde o seu suado dinheirinho está escapando. Organize as contas para não sofrer depois.
  • Números da Sorte: 08 - 25- 49

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    Prepare-se para ouvir verdades que podem doer, mas que servem para o seu crescimento. No trabalho, nada de acordos verbais: se não estiver no papel com firma reconhecida, não conta.
  • Números da sorte: 14 - 32 - 55

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  • Leão (23/07 a 22/08)
    Aquele brilho todo de manhã vai precisar se transformar em serviço à tarde. O amor hoje se traduz em ajudar o par nas tarefas chatas da rotina. No trabalho, aproveite a Lua em Capricórnio para colocar ordem no caos que você criou enquanto estava empolgado.
  • Números da sorte: 06 - 21 - 38

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    A Lua em Capricórnio a partir do almoço traz a estabilidade que você ama. É um excelente momento para solidificar o romance ou planejar o futuro da família. Sua criatividade ganha um toque de mestre: você vai entregar projetos impecáveis.
  • Números da sorte: 03 - 19 - 42

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

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  • Libra (23/09 a 22/10)
    Áries continua testando seu estoque de paciência. O segredo hoje é se refugiar no lar no período da tarde. Não leve o estresse da firma para o jantar. Cuide da sua lombar, o peso de querer agradar todo mundo está cobrando o preço na sua saúde.
  • Números da sorte: 15 - 27 - 53

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Acabou a paciência para joguinhos. À tarde, suas palavras terão o peso de um martelo. Use essa autoridade para definir metas claras no trabalho e apresentar relatórios que ninguém consiga contestar. No amor, prefira a verdade nua e crua.
  • Números da sorte: 09 - 31 - 60

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Aproveite o otimismo até às 13h58, pois depois disso a diversão dá lugar ao extrato bancário. A Lua em Capricórnio te obriga a olhar para as finanças. É hora de cortar o supérfluo e pensar em investimentos reais. No amor, troque a balada por um jantar íntimo.
  • Números da sorte: 11 - 28 - 60

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Com a Lua entrando no seu signo, sua autoconfiança vai às alturas e isso é um ímã para o amor. No trabalho, você resolve em minutos o que os outros demoram dias. Só cuidado para não atropelar seus próprios limites físicos; você não é de ferro.
  • Números da sorte: 01 - 22 - 54

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
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A criança de cada signo por Reprodução

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Hora de recuar. À tarde, a necessidade de ficar no seu canto aumenta. Não se force a socializar. No trabalho, aja na surdina. Planeje seus próximos passos sem contar para ninguém; o elemento surpresa será sua maior arma daqui a alguns dias.
  • Números da sorte: 07 - 35 - 46

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Busque conselho com quem já tem estrada. Suas amizades mais experientes serão o seu porto seguro hoje. No trabalho, o foco é resultado. Pare de sonhar acordado e use seus contatos para fechar negócios concretos.  
  • Números da sorte: 13 - 24 - 39

Dica do Dia: Com Marte em Aquário e a Lua em Capricórnio, não tente inventar a roda hoje; apenas certifique-se de que ela está girando no eixo certo.

Aviso: Loterias são jogos de azar. Jogue com responsabilidade. Este conteúdo tem caráter informativo e de entretenimento.

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