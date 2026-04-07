ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (7 de abril) para ter bons ganhos

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de abril de 2026 às 06:00

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Esta terça-feira (7), começa com aquele otimismo gostoso de Sagitário, mas o boleto do universo chega com hora marcada. Às 13h58, a Lua deixa a festa e entra em Capricórnio, trazendo aquele balde de água fria necessário para quem quer construir algo sólido.

Com o Sol em Áries "batendo de frente" com Saturno, o recado é ter coragem. Quer ganhar? Então aprenda a seguir sua intuição.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 - 19/04)

No trabalho, a Lua ilumina o topo do seu mapa, sua ambição está em alta. Use essa energia para focar em resultados palpáveis. Só não esqueça de cuidar dos joelhos, pois o corpo sente o peso da sua pressa.



No trabalho, a Lua ilumina o topo do seu mapa, sua ambição está em alta. Use essa energia para focar em resultados palpáveis. Só não esqueça de cuidar dos joelhos, pois o corpo sente o peso da sua pressa. Números da sorte: 02 - 29 - 44

Touro (20/04 a 20/05)

Com Vênus te deixando irresistível, o clima é de conquista. Mas atenção: a partir da tarde, o parceiro vai querer mais do que beijos; ele vai querer compromisso e segurança. No trabalho, é o momento ideal para investir em técnica e estratégia.



Com Vênus te deixando irresistível, o clima é de conquista. Mas atenção: a partir da tarde, o parceiro vai querer mais do que beijos; ele vai querer compromisso e segurança. No trabalho, é o momento ideal para investir em técnica e estratégia. Números da sorte: 10 - 37 - 51

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Gêmeos (21/05 a 20/06)

À tarde, o silêncio e a presença física vão valer muito mais na intimidade. No lado financeiro, o foco é tapar os buracos por onde o seu suado dinheirinho está escapando. Organize as contas para não sofrer depois.



À tarde, o silêncio e a presença física vão valer muito mais na intimidade. No lado financeiro, o foco é tapar os buracos por onde o seu suado dinheirinho está escapando. Organize as contas para não sofrer depois. Números da Sorte: 08 - 25- 49



Câncer (21/06 a 22/07)

Prepare-se para ouvir verdades que podem doer, mas que servem para o seu crescimento. No trabalho, nada de acordos verbais: se não estiver no papel com firma reconhecida, não conta.



Prepare-se para ouvir verdades que podem doer, mas que servem para o seu crescimento. No trabalho, nada de acordos verbais: se não estiver no papel com firma reconhecida, não conta. Números da sorte: 14 - 32 - 55

Leão (23/07 a 22/08)

Aquele brilho todo de manhã vai precisar se transformar em serviço à tarde. O amor hoje se traduz em ajudar o par nas tarefas chatas da rotina. No trabalho, aproveite a Lua em Capricórnio para colocar ordem no caos que você criou enquanto estava empolgado.



Aquele brilho todo de manhã vai precisar se transformar em serviço à tarde. O amor hoje se traduz em ajudar o par nas tarefas chatas da rotina. No trabalho, aproveite a Lua em Capricórnio para colocar ordem no caos que você criou enquanto estava empolgado. Números da sorte: 06 - 21 - 38

Virgem (23/08 a 22/09)

A Lua em Capricórnio a partir do almoço traz a estabilidade que você ama. É um excelente momento para solidificar o romance ou planejar o futuro da família. Sua criatividade ganha um toque de mestre: você vai entregar projetos impecáveis.



A Lua em Capricórnio a partir do almoço traz a estabilidade que você ama. É um excelente momento para solidificar o romance ou planejar o futuro da família. Sua criatividade ganha um toque de mestre: você vai entregar projetos impecáveis. Números da sorte: 03 - 19 - 42

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra (23/09 a 22/10)

Áries continua testando seu estoque de paciência. O segredo hoje é se refugiar no lar no período da tarde. Não leve o estresse da firma para o jantar. Cuide da sua lombar, o peso de querer agradar todo mundo está cobrando o preço na sua saúde.



Áries continua testando seu estoque de paciência. O segredo hoje é se refugiar no lar no período da tarde. Não leve o estresse da firma para o jantar. Cuide da sua lombar, o peso de querer agradar todo mundo está cobrando o preço na sua saúde. Números da sorte: 15 - 27 - 53

Escorpião (23/10 a 21/11)

Acabou a paciência para joguinhos. À tarde, suas palavras terão o peso de um martelo. Use essa autoridade para definir metas claras no trabalho e apresentar relatórios que ninguém consiga contestar. No amor, prefira a verdade nua e crua.



Acabou a paciência para joguinhos. À tarde, suas palavras terão o peso de um martelo. Use essa autoridade para definir metas claras no trabalho e apresentar relatórios que ninguém consiga contestar. No amor, prefira a verdade nua e crua. Números da sorte: 09 - 31 - 60



O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Sagitário (22/11 a 21/12)

Aproveite o otimismo até às 13h58, pois depois disso a diversão dá lugar ao extrato bancário. A Lua em Capricórnio te obriga a olhar para as finanças. É hora de cortar o supérfluo e pensar em investimentos reais. No amor, troque a balada por um jantar íntimo.



Aproveite o otimismo até às 13h58, pois depois disso a diversão dá lugar ao extrato bancário. A Lua em Capricórnio te obriga a olhar para as finanças. É hora de cortar o supérfluo e pensar em investimentos reais. No amor, troque a balada por um jantar íntimo. Números da sorte: 11 - 28 - 60

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Com a Lua entrando no seu signo, sua autoconfiança vai às alturas e isso é um ímã para o amor. No trabalho, você resolve em minutos o que os outros demoram dias. Só cuidado para não atropelar seus próprios limites físicos; você não é de ferro.



Com a Lua entrando no seu signo, sua autoconfiança vai às alturas e isso é um ímã para o amor. No trabalho, você resolve em minutos o que os outros demoram dias. Só cuidado para não atropelar seus próprios limites físicos; você não é de ferro. Números da sorte: 01 - 22 - 54

A criança de cada signo 1 de 13

Aquário (20/01 a 18/02)

Hora de recuar. À tarde, a necessidade de ficar no seu canto aumenta. Não se force a socializar. No trabalho, aja na surdina. Planeje seus próximos passos sem contar para ninguém; o elemento surpresa será sua maior arma daqui a alguns dias.



Hora de recuar. À tarde, a necessidade de ficar no seu canto aumenta. Não se force a socializar. No trabalho, aja na surdina. Planeje seus próximos passos sem contar para ninguém; o elemento surpresa será sua maior arma daqui a alguns dias. Números da sorte: 07 - 35 - 46

Peixes (20/02 a 20/03)

Busque conselho com quem já tem estrada. Suas amizades mais experientes serão o seu porto seguro hoje. No trabalho, o foco é resultado. Pare de sonhar acordado e use seus contatos para fechar negócios concretos.



Busque conselho com quem já tem estrada. Suas amizades mais experientes serão o seu porto seguro hoje. No trabalho, o foco é resultado. Pare de sonhar acordado e use seus contatos para fechar negócios concretos. Números da sorte: 13 - 24 - 39

Dica do Dia: Com Marte em Aquário e a Lua em Capricórnio, não tente inventar a roda hoje; apenas certifique-se de que ela está girando no eixo certo.

