ASTROLOGIA

Anjo da Guarda pede cautela para 3 signos nesta terça (7 de abril): evite se expor e proteja sua energia

Recado espiritual indica necessidade de observar mais, falar menos e se afastar de ambientes carregados

Fernanda Varela

Publicado em 7 de abril de 2026 às 00:00

Crédito: Freepik

A terça-feira (7) começa com um alerta importante sobre exposição e energia ao redor. O Anjo da Guarda indica que o dia pode trazer situações de inveja, comentários negativos e desgaste emocional, principalmente para quem se abre demais.

A orientação é agir com mais discrição e evitar compartilhar tudo. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.

Touro

Taurinos podem confiar demais em pessoas próximas e acabar se expondo além do necessário. O Anjo da Guarda alerta para excesso de abertura.

O ideal será preservar mais a própria vida.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Libra

Librianos podem perceber mudanças no comportamento de alguém do convívio. O dia pode trazer desconforto ou dúvidas.

O momento pede mais observação e menos envolvimento.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo 1 de 5

Peixes

Piscianos podem absorver energias negativas com facilidade, principalmente em ambientes carregados. O Anjo da Guarda indica cuidado com o emocional.

O recado é se proteger e evitar se abrir demais.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho 1 de 5

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