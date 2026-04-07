Anjo da Guarda pede cautela para 3 signos nesta terça (7 de abril): evite se expor e proteja sua energia

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Fernanda Varela
Publicado em 7 de abril de 2026 às 00:00
A terça-feira (7) começa com um alerta importante sobre exposição e energia ao redor. O Anjo da Guarda indica que o dia pode trazer situações de inveja, comentários negativos e desgaste emocional, principalmente para quem se abre demais.
A orientação é agir com mais discrição e evitar compartilhar tudo. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.
Touro
Taurinos podem confiar demais em pessoas próximas e acabar se expondo além do necessário. O Anjo da Guarda alerta para excesso de abertura.
O ideal será preservar mais a própria vida.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Libra
Librianos podem perceber mudanças no comportamento de alguém do convívio. O dia pode trazer desconforto ou dúvidas.
O momento pede mais observação e menos envolvimento.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Peixes
Piscianos podem absorver energias negativas com facilidade, principalmente em ambientes carregados. O Anjo da Guarda indica cuidado com o emocional.
O recado é se proteger e evitar se abrir demais.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
Mensagem do dia
Se proteger não é fraqueza, é sabedoria. Nem tudo precisa ser compartilhado.