Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda pede cautela para 3 signos nesta terça (7 de abril): evite se expor e proteja sua energia

Recado espiritual indica necessidade de observar mais, falar menos e se afastar de ambientes carregados

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de abril de 2026 às 00:00

O calor do verão faz mais do que aquecer a pele; ele revela facetas ocultas da nossa personalidade astrológica, liberando uma versão mais autêntica e cheia de vida de cada signo
  Crédito: Freepik

A terça-feira (7) começa com um alerta importante sobre exposição e energia ao redor. O Anjo da Guarda indica que o dia pode trazer situações de inveja, comentários negativos e desgaste emocional, principalmente para quem se abre demais.

A orientação é agir com mais discrição e evitar compartilhar tudo. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.

Leia mais

Imagem - Choque de vitalidade: Como a Lua em Sagitário renova as energias e pede cuidado com os exageros amanhã (7 de abril)

Choque de vitalidade: Como a Lua em Sagitário renova as energias e pede cuidado com os exageros amanhã (7 de abril)

Imagem - Precisando de um empurrãozinho? Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada ainda no mês de abril

Precisando de um empurrãozinho? Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada ainda no mês de abril

Imagem - Paixão à vista: 4 signos entram em fase intensa e vão viver um romance de tirar o fôlego a partir desta semana (6 a 11 de abril)

Paixão à vista: 4 signos entram em fase intensa e vão viver um romance de tirar o fôlego a partir desta semana (6 a 11 de abril)

Touro

Taurinos podem confiar demais em pessoas próximas e acabar se expondo além do necessário. O Anjo da Guarda alerta para excesso de abertura.

O ideal será preservar mais a própria vida.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Libra

Librianos podem perceber mudanças no comportamento de alguém do convívio. O dia pode trazer desconforto ou dúvidas.

O momento pede mais observação e menos envolvimento.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Peixes

Piscianos podem absorver energias negativas com facilidade, principalmente em ambientes carregados. O Anjo da Guarda indica cuidado com o emocional.

O recado é se proteger e evitar se abrir demais.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

Mensagem do dia

Se proteger não é fraqueza, é sabedoria. Nem tudo precisa ser compartilhado.

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Carta domina o Baralho Cigano desta terça-feira (7 de abril): revelações mudam o rumo do dia

Carta domina o Baralho Cigano desta terça-feira (7 de abril): revelações mudam o rumo do dia
Imagem - Anjo da Guarda pede atenção para 3 signos nesta terça (7 de abril): cuidado com falsidade e energia negativa

Anjo da Guarda pede atenção para 3 signos nesta terça (7 de abril): cuidado com falsidade e energia negativa