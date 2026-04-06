ASTROLOGIA

Paixão à vista: 4 signos entram em fase intensa e vão viver um romance de tirar o fôlego a partir desta semana (6 a 11 de abril)

A busca por liberdade e honestidade vai balançar os corações e abrir caminhos inesperados

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de abril de 2026 às 15:15

Signos, amor e relacionamentos Crédito: Imagem gerada por IA

O amor nesta segunda-feira (6) abandona qualquer sinal de monotonia e mergulha de cabeça na aventura. Se você está em um relacionamento, o céu pede um 'chega de mesmice'. Com a Lua em Sagitário, o afeto hoje se manifesta através da troca intelectual, de planos de viagem e, principalmente, da verdade nua e crua. Não é dia de joguinhos ou mistérios; o que o coração quer é clareza e alguém que tope desbravar o mundo ao seu lado, sem amarras.



Os signos de Leão, Áries, Gêmeos e Sagitário são os favoritos do cupido hoje. Para quem está só, o magnetismo pessoal está altíssimo, especialmente em ambientes ligados à cultura, universidades ou até em aeroportos. A atração de hoje não é apenas física, é mental. Você vai se encantar por quem tem histórias para contar e quem não tem medo de ser autêntico. O Universo avisa que reencontros baseados na verdade podem acontecer, trazendo uma segunda chance para quem aprendeu a lição.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Nas relações já estabelecidas, o foco muda para a parceria do cotidiano. Sabe aquela ajuda nas tarefas chatas que você estava adiando? Hoje, ela vale mais do que um buquê de flores. Apoiar as ambições do parceiro e dar o espaço que ele precisa para crescer será a maior prova de lealdade. O segredo para manter a chama acesa nesta segunda é o equilíbrio entre o 'nós' e a liberdade individual de cada um. Respeite o espaço do outro e veja a conexão se fortalecer.

