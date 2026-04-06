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Paixão à vista: 4 signos entram em fase intensa e vão viver um romance de tirar o fôlego a partir desta semana (6 a 11 de abril)

A busca por liberdade e honestidade vai balançar os corações e abrir caminhos inesperados

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de abril de 2026 às 15:15

Signos, amor e relacionamentos
Signos, amor e relacionamentos Crédito: Imagem gerada por IA

O amor nesta segunda-feira (6) abandona qualquer sinal de monotonia e mergulha de cabeça na aventura. Se você está em um relacionamento, o céu pede um 'chega de mesmice'. Com a Lua em Sagitário, o afeto hoje se manifesta através da troca intelectual, de planos de viagem e, principalmente, da verdade nua e crua. Não é dia de joguinhos ou mistérios; o que o coração quer é clareza e alguém que tope desbravar o mundo ao seu lado, sem amarras.

Os signos de Leão, Áries, Gêmeos e Sagitário são os favoritos do cupido hoje. Para quem está só, o magnetismo pessoal está altíssimo, especialmente em ambientes ligados à cultura, universidades ou até em aeroportos. A atração de hoje não é apenas física, é mental. Você vai se encantar por quem tem histórias para contar e quem não tem medo de ser autêntico. O Universo avisa que reencontros baseados na verdade podem acontecer, trazendo uma segunda chance para quem aprendeu a lição.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

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Nas relações já estabelecidas, o foco muda para a parceria do cotidiano. Sabe aquela ajuda nas tarefas chatas que você estava adiando? Hoje, ela vale mais do que um buquê de flores. Apoiar as ambições do parceiro e dar o espaço que ele precisa para crescer será a maior prova de lealdade. O segredo para manter a chama acesa nesta segunda é o equilíbrio entre o 'nós' e a liberdade individual de cada um. Respeite o espaço do outro e veja a conexão se fortalecer.

Ao final do dia, a dica é celebrar a paixão com criatividade. Saia da rotina, mesmo que seja apenas mudando o trajeto para casa ou experimentando um sabor novo. A energia de Sagitário é lúdica e pede diversão. Deixe a sua criança interior brincar um pouco no campo dos afetos. O amor hoje vive no campo da alma e da compreensão mútua. Seja autêntico, seja verdadeiro e deixe que o fogo da Lua em Sagitário ilumine o seu encontro.

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