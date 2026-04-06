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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de abril de 2026 às 15:15
O amor nesta segunda-feira (6) abandona qualquer sinal de monotonia e mergulha de cabeça na aventura. Se você está em um relacionamento, o céu pede um 'chega de mesmice'. Com a Lua em Sagitário, o afeto hoje se manifesta através da troca intelectual, de planos de viagem e, principalmente, da verdade nua e crua. Não é dia de joguinhos ou mistérios; o que o coração quer é clareza e alguém que tope desbravar o mundo ao seu lado, sem amarras.
Os signos de Leão, Áries, Gêmeos e Sagitário são os favoritos do cupido hoje. Para quem está só, o magnetismo pessoal está altíssimo, especialmente em ambientes ligados à cultura, universidades ou até em aeroportos. A atração de hoje não é apenas física, é mental. Você vai se encantar por quem tem histórias para contar e quem não tem medo de ser autêntico. O Universo avisa que reencontros baseados na verdade podem acontecer, trazendo uma segunda chance para quem aprendeu a lição.
Perfume ideal para cada signo
Nas relações já estabelecidas, o foco muda para a parceria do cotidiano. Sabe aquela ajuda nas tarefas chatas que você estava adiando? Hoje, ela vale mais do que um buquê de flores. Apoiar as ambições do parceiro e dar o espaço que ele precisa para crescer será a maior prova de lealdade. O segredo para manter a chama acesa nesta segunda é o equilíbrio entre o 'nós' e a liberdade individual de cada um. Respeite o espaço do outro e veja a conexão se fortalecer.
Ao final do dia, a dica é celebrar a paixão com criatividade. Saia da rotina, mesmo que seja apenas mudando o trajeto para casa ou experimentando um sabor novo. A energia de Sagitário é lúdica e pede diversão. Deixe a sua criança interior brincar um pouco no campo dos afetos. O amor hoje vive no campo da alma e da compreensão mútua. Seja autêntico, seja verdadeiro e deixe que o fogo da Lua em Sagitário ilumine o seu encontro.