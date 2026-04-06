Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda faz visita inesperada para 2 signos nesta segunda-feira (6 de abril): evite sobrecarga e cuide da mente

Semana começa com um recado importante sobre limites, organização e equilíbrio emocional

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de abril de 2026 às 00:00

Signos
Signos Crédito: Reprodução

A segunda-feira (6) chega com uma energia que pode trazer excesso de tarefas, cobranças e pressão. O Anjo da Guarda indica que assumir mais do que consegue pode gerar desgaste físico e mental ao longo do dia.

A orientação é respeitar seus limites e organizar melhor as prioridades. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.

Leia mais

Imagem - Carta dos Caminhos domina o Baralho Cigano desta segunda (6 de abril): decisões importantes e mudanças de direção

Carta dos Caminhos domina o Baralho Cigano desta segunda (6 de abril): decisões importantes e mudanças de direção

Imagem - Hoje (6 de abril) chega com mais movimento, decisões práticas e um chamado claro para retomar o ritmo com foco e responsabilidade

Hoje (6 de abril) chega com mais movimento, decisões práticas e um chamado claro para retomar o ritmo com foco e responsabilidade

Imagem - Anjo da Guarda traz aviso para 3 signos nesta segunda (6 de abril): atenção com decisões importantes

Anjo da Guarda traz aviso para 3 signos nesta segunda (6 de abril): atenção com decisões importantes

Virgem

Virginianos podem se cobrar demais, tentando dar conta de tudo com perfeição. O risco é gerar ansiedade e cansaço.

O dia pede mais leveza e organização.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Aquário

Aquarianos podem assumir responsabilidades que não são suas. O excesso de preocupação pode pesar ao longo do dia.

O recado é saber dizer não.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Mensagem do dia

Respeitar seus limites é essencial para manter o equilíbrio. Nem tudo precisa ser feito de uma vez.

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (6) para ter uma semana de sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (6) para ter uma semana de sorte
Imagem - Após tretas recentes, Zé Felipe manda recado para Virginia Fonseca; veja

Após tretas recentes, Zé Felipe manda recado para Virginia Fonseca; veja