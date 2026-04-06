ASTROLOGIA

Anjo da Guarda faz visita inesperada para 2 signos nesta segunda-feira (6 de abril): evite sobrecarga e cuide da mente

Semana começa com um recado importante sobre limites, organização e equilíbrio emocional

Fernanda Varela

Publicado em 7 de abril de 2026 às 00:00

Signos Crédito: Reprodução

A segunda-feira (6) chega com uma energia que pode trazer excesso de tarefas, cobranças e pressão. O Anjo da Guarda indica que assumir mais do que consegue pode gerar desgaste físico e mental ao longo do dia.

A orientação é respeitar seus limites e organizar melhor as prioridades. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.

Virgem

Virginianos podem se cobrar demais, tentando dar conta de tudo com perfeição. O risco é gerar ansiedade e cansaço.

O dia pede mais leveza e organização.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos 1 de 5

Aquário

Aquarianos podem assumir responsabilidades que não são suas. O excesso de preocupação pode pesar ao longo do dia.

O recado é saber dizer não.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa 1 de 5

Mensagem do dia