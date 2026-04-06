Anjo da Guarda faz visita inesperada para 2 signos nesta segunda-feira (6 de abril): evite sobrecarga e cuide da mente

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Fernanda Varela
Publicado em 7 de abril de 2026 às 00:00
A segunda-feira (6) chega com uma energia que pode trazer excesso de tarefas, cobranças e pressão. O Anjo da Guarda indica que assumir mais do que consegue pode gerar desgaste físico e mental ao longo do dia.
A orientação é respeitar seus limites e organizar melhor as prioridades. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.
Virgem
Virginianos podem se cobrar demais, tentando dar conta de tudo com perfeição. O risco é gerar ansiedade e cansaço.
O dia pede mais leveza e organização.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Aquário
Aquarianos podem assumir responsabilidades que não são suas. O excesso de preocupação pode pesar ao longo do dia.
O recado é saber dizer não.
As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa
Mensagem do dia
Respeitar seus limites é essencial para manter o equilíbrio. Nem tudo precisa ser feito de uma vez.