Carta dos Caminhos domina o Baralho Cigano desta segunda (6 de abril): decisões importantes e mudanças de direção

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Fernanda Varela
Publicado em 6 de abril de 2026 às 00:01
A segunda-feira (6) chega com a energia da carta dos Caminhos, que simboliza decisões, dúvidas e possibilidades abertas. O momento indica que será necessário escolher com mais consciência, já que diferentes direções podem surgir ao mesmo tempo.
No campo emocional, o dia pode trazer indecisões ou dúvidas em relações. Situações que estavam em aberto tendem a exigir posicionamento. Evitar escolhas também será uma escolha, e isso pode gerar consequências.
Na vida prática, o momento é de definição. Projetos, trabalho e questões financeiras podem exigir decisões mais firmes. Avaliar prós e contras será essencial para não agir por impulso.
No aspecto espiritual, os Caminhos indicam livre-arbítrio. O dia reforça que cada escolha constrói uma realidade diferente, e a conexão com a intuição pode ajudar a enxergar melhor as opções.
Tarot Cigano
A orientação é não agir na pressa. Pensar antes de decidir será fundamental para seguir por um caminho mais seguro.