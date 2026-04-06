TAROT CIGANO

Carta dos Caminhos domina o Baralho Cigano desta segunda (6 de abril): decisões importantes e mudanças de direção

O dia é marcado por escolhas que podem impactar o futuro, exigindo clareza e responsabilidade

Fernanda Varela

Publicado em 6 de abril de 2026 às 00:01

Baralho Cigano: Caminhos Crédito: Imagem gerada por IA

A segunda-feira (6) chega com a energia da carta dos Caminhos, que simboliza decisões, dúvidas e possibilidades abertas. O momento indica que será necessário escolher com mais consciência, já que diferentes direções podem surgir ao mesmo tempo.

No campo emocional, o dia pode trazer indecisões ou dúvidas em relações. Situações que estavam em aberto tendem a exigir posicionamento. Evitar escolhas também será uma escolha, e isso pode gerar consequências.

Na vida prática, o momento é de definição. Projetos, trabalho e questões financeiras podem exigir decisões mais firmes. Avaliar prós e contras será essencial para não agir por impulso.

No aspecto espiritual, os Caminhos indicam livre-arbítrio. O dia reforça que cada escolha constrói uma realidade diferente, e a conexão com a intuição pode ajudar a enxergar melhor as opções.

Tarot Cigano 1 de 23