Anjo da Guarda traz aviso para 3 signos nesta segunda (6 de abril): atenção com decisões importantes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 6 de abril de 2026 às 00:00
A segunda-feira (6) começa com uma energia voltada para decisões e direcionamentos. O Anjo da Guarda indica que atitudes tomadas no impulso podem trazer consequências, por isso o dia exige mais análise e consciência.
Para três signos, o momento pede atenção redobrada antes de agir.
Áries
Arianos podem sentir pressa para resolver situações pendentes. O Anjo da Guarda alerta para decisões precipitadas que podem gerar arrependimento.
O ideal será pensar com calma antes de agir.
Perfume ideal para Áries
Virgem
Virginianos podem se ver diante de escolhas importantes no trabalho ou na vida pessoal. O excesso de análise pode gerar indecisão.
O momento pede equilíbrio entre razão e ação.
Perfume ideal para Virgem
Sagitário
Sagitarianos terão a chance de tomar decisões relevantes, principalmente no campo profissional. O Anjo da Guarda indica que responsabilidade será essencial.
O recado é agir com consciência e planejamento.
Perfume ideal para Sagitário
Mensagem do dia
Decidir com calma hoje evita problemas amanhã. Escolhas conscientes constroem caminhos mais seguros.