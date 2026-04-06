ASTROLOGIA

Anjo da Guarda traz aviso para 3 signos nesta segunda (6 de abril): atenção com decisões importantes

A segunda-feira (6) pede mais responsabilidade e cautela antes de fazer escolhas que podem impactar o futuro

Fernanda Varela

Publicado em 6 de abril de 2026 às 00:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (6) começa com uma energia voltada para decisões e direcionamentos. O Anjo da Guarda indica que atitudes tomadas no impulso podem trazer consequências, por isso o dia exige mais análise e consciência.

Para três signos, o momento pede atenção redobrada antes de agir.

Áries

Arianos podem sentir pressa para resolver situações pendentes. O Anjo da Guarda alerta para decisões precipitadas que podem gerar arrependimento.

O ideal será pensar com calma antes de agir.

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Virgem

Virginianos podem se ver diante de escolhas importantes no trabalho ou na vida pessoal. O excesso de análise pode gerar indecisão.

O momento pede equilíbrio entre razão e ação.

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Sagitário

Sagitarianos terão a chance de tomar decisões relevantes, principalmente no campo profissional. O Anjo da Guarda indica que responsabilidade será essencial.

O recado é agir com consciência e planejamento.

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