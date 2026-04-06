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Choque de vitalidade: Como a Lua em Sagitário renova as energias e pede cuidado com os exageros amanhã (7 de abril)

O corpo pede equilíbrio para não 'fritar' os nervos e as articulações

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de abril de 2026 às 23:23

Signo
Signo Crédito: Shutterstock

Você sentiu um 'up' na disposição física hoje? Não é para menos. O céu desta terça (7), injeta uma dose extra de adrenalina no nosso sistema, sendo o dia ideal para retomar a rotina de exercícios ou começar aquele esporte ao ar livre que você estava namorando. A vitalidade está em ascensão, e o corpo pede movimento. No entanto, com tanta empolgação, o risco de cometer excessos, seja no treino ou na alimentação, é real.  

Signos como Virgem, Peixes e Câncer devem ter atenção redobrada com a saúde mental e o sistema digestivo. A agitação externa e o excesso de informações podem causar um certo desconforto gástrico ou cansaço nervoso. Se as coisas parecerem rápidas demais, busque pausas de silêncio e coma em ambientes tranquilos. Beber muita água é fundamental para manter o equilíbrio hídrico, já que o elemento fogo tende a 'secar' nossas reservas de energia se não nos hidratarmos corretamente.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

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Para os signos de fogo e ar, o cuidado deve ser com as articulações e a postura. O peso das responsabilidades e o entusiasmo exagerado podem levar a pequenos tombos ou tensões nos joelhos e lombar. Não ignore os sinais de cansaço em prol da produtividade. O lazer é, muitas vezes, o seu melhor remédio hoje. Praticar atividades lúdicas que nutram sua criança interior, como uma caminhada no parque ou um hobby artístico, ajudará a manter a pressão arterial sob controle.

Ao final do dia, o corpo vai pedir regeneração. O contato com a natureza ou com práticas de espiritualidade e meditação fará maravilhas pela sua alma. Como a mente estará muito ativa, tente desconectar das telas pelo menos uma hora antes de dormir. O sono profundo será essencial para processar toda a carga de entusiasmo desta segunda-feira vibrante.  

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