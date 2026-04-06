ASTROLOGIA

Choque de vitalidade: Como a Lua em Sagitário renova as energias e pede cuidado com os exageros amanhã (7 de abril)

O corpo pede equilíbrio para não 'fritar' os nervos e as articulações

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de abril de 2026 às 23:23

Signo Crédito: Shutterstock

Você sentiu um 'up' na disposição física hoje? Não é para menos. O céu desta terça (7), injeta uma dose extra de adrenalina no nosso sistema, sendo o dia ideal para retomar a rotina de exercícios ou começar aquele esporte ao ar livre que você estava namorando. A vitalidade está em ascensão, e o corpo pede movimento. No entanto, com tanta empolgação, o risco de cometer excessos, seja no treino ou na alimentação, é real.



Signos como Virgem, Peixes e Câncer devem ter atenção redobrada com a saúde mental e o sistema digestivo. A agitação externa e o excesso de informações podem causar um certo desconforto gástrico ou cansaço nervoso. Se as coisas parecerem rápidas demais, busque pausas de silêncio e coma em ambientes tranquilos. Beber muita água é fundamental para manter o equilíbrio hídrico, já que o elemento fogo tende a 'secar' nossas reservas de energia se não nos hidratarmos corretamente.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Para os signos de fogo e ar, o cuidado deve ser com as articulações e a postura. O peso das responsabilidades e o entusiasmo exagerado podem levar a pequenos tombos ou tensões nos joelhos e lombar. Não ignore os sinais de cansaço em prol da produtividade. O lazer é, muitas vezes, o seu melhor remédio hoje. Praticar atividades lúdicas que nutram sua criança interior, como uma caminhada no parque ou um hobby artístico, ajudará a manter a pressão arterial sob controle.

