ASTROLOGIA

Precisando de um empurrãozinho? Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada ainda no mês de abril

A sorte sorri para quem tem visão estratégica e coragem de ousar nos negócios

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de abril de 2026 às 19:19

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A combinação de fogo entre Áries e Sagitário é a 'fórmula do sucesso' para quem trabalha com vendas, liderança, justiça ou ensino. Há uma clareza mental incrível pairando no ar, permitindo que você enxergue soluções para problemas que pareciam complexos demais na semana passada. É o momento de vender seu peixe com entusiasmo e mostrar que você tem visão de longo prazo.



Para os nativos de Sagitário, Escorpião e Touro, a produtividade estará nas alturas. O sagitariano está com a 'faca e o queijo na mão' para liderar projetos, enquanto o escorpião e o taurino devem focar na organização financeira e em recursos compartilhados. Se houver pendências bancárias ou investimentos parados, a intuição para resolver essas questões está afiadíssima hoje. O dinheiro tende a fluir melhor para quem demonstra transparência e coragem de investir no próprio conhecimento.

Cor de cada signo para 2026 1 de 12

O networking será o seu maior trunfo nesta segunda-feira. Suas conexões sociais e grupos de amigos podem abrir portas profissionais inesperadas. Colaborar com equipes e projetos coletivos não apenas divide o peso das responsabilidades, mas multiplica as chances de reconhecimento. Não tenha medo de assumir a frente de uma reunião ou de dar uma ideia ousada; superiores e líderes estão observando quem tem a audácia necessária para conduzir o time em tempos de mudança.

