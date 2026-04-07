Anjo da Guarda pede atenção para 3 signos nesta terça (7 de abril): cuidado com falsidade e energia negativa

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Fernanda Varela
Publicado em 7 de abril de 2026 às 00:00
A terça-feira (7) começa com um alerta importante sobre ambientes e pessoas ao redor. O Anjo da Guarda indica que nem tudo é o que parece, e atitudes falsas ou carregadas podem gerar desgaste emocional.
A orientação é observar mais, falar menos e evitar se expor além do necessário. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.
Áries
Arianos podem se expor demais e acabar atraindo olhares negativos. O Anjo da Guarda alerta para comentários e atitudes impulsivas.
O ideal será agir com mais discrição.
Filmes para o signo de Áries
Virgem
Virginianos podem perceber incoerências em pessoas próximas. Situações podem gerar desconfiança ao longo do dia.
O momento pede mais observação do que reação.
Filmes para o signo de Virgem
Escorpião
Escorpianos podem sentir o ambiente mais pesado ou perceber energia negativa ao redor. O Anjo da Guarda indica cuidado com quem você confia.
O recado é se proteger e evitar se abrir demais.
Filmes para o signo de Escorpião
Mensagem do dia
Nem todo mundo merece acesso à sua energia. Se preservar também é sabedoria.