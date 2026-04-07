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Anjo da Guarda pede atenção para 3 signos nesta terça (7 de abril): cuidado com falsidade e energia negativa

Recado espiritual indica necessidade de observar mais, evitar exposição e se proteger de energias negativas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de abril de 2026 às 00:00

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A terça-feira (7) começa com um alerta importante sobre ambientes e pessoas ao redor. O Anjo da Guarda indica que nem tudo é o que parece, e atitudes falsas ou carregadas podem gerar desgaste emocional.

A orientação é observar mais, falar menos e evitar se expor além do necessário. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.

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Áries

Arianos podem se expor demais e acabar atraindo olhares negativos. O Anjo da Guarda alerta para comentários e atitudes impulsivas.

O ideal será agir com mais discrição.

Filmes para o signo de Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
1 de 10
Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Virgem

Virginianos podem perceber incoerências em pessoas próximas. Situações podem gerar desconfiança ao longo do dia.

O momento pede mais observação do que reação.

Filmes para o signo de Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
1 de 10
O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Escorpião

Escorpianos podem sentir o ambiente mais pesado ou perceber energia negativa ao redor. O Anjo da Guarda indica cuidado com quem você confia.

O recado é se proteger e evitar se abrir demais.

Filmes para o signo de Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
1 de 10
Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Mensagem do dia

Nem todo mundo merece acesso à sua energia. Se preservar também é sabedoria.

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