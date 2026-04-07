ASTROLOGIA

Anjo da Guarda pede atenção para 3 signos nesta terça (7 de abril): cuidado com falsidade e energia negativa

Recado espiritual indica necessidade de observar mais, evitar exposição e se proteger de energias negativas

Fernanda Varela

Publicado em 7 de abril de 2026 às 00:00

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A terça-feira (7) começa com um alerta importante sobre ambientes e pessoas ao redor. O Anjo da Guarda indica que nem tudo é o que parece, e atitudes falsas ou carregadas podem gerar desgaste emocional.

A orientação é observar mais, falar menos e evitar se expor além do necessário. Para três signos, o momento pede atenção redobrada.

Áries

Arianos podem se expor demais e acabar atraindo olhares negativos. O Anjo da Guarda alerta para comentários e atitudes impulsivas.

O ideal será agir com mais discrição.

Filmes para o signo de Áries 1 de 10

Virgem

Virginianos podem perceber incoerências em pessoas próximas. Situações podem gerar desconfiança ao longo do dia.

O momento pede mais observação do que reação.

Filmes para o signo de Virgem 1 de 10

Escorpião

Escorpianos podem sentir o ambiente mais pesado ou perceber energia negativa ao redor. O Anjo da Guarda indica cuidado com quem você confia.

O recado é se proteger e evitar se abrir demais.

Filmes para o signo de Escorpião 1 de 10

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