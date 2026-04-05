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Lembra dela? Guta Stresser, a 'Bebel' de A Grande Família, luta contra doença degenerativa e leva vida reclusa

Eterna Bebel de A Grande Família, artista se afastou da TV e tem rotina mais reservada

Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 16:00

Guta Stresser Crédito: Reprodução

A atriz Guta Stresser, que marcou gerações como a Bebel de A Grande Família, segue ativa na carreira, mas longe do ritmo intenso da televisão. Nos últimos anos, ela tem levado uma vida mais discreta, dividida entre projetos pontuais e o tratamento de saúde após o diagnóstico de esclerose múltipla.

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Atualmente, Guta vive em Curitiba, sua cidade natal, para ficar mais próxima da família. A mudança aconteceu após um período no Rio de Janeiro e também foi influenciada por questões pessoais e profissionais, além da necessidade de adaptação à doença.

O diagnóstico foi tornado público em 2021, depois de a atriz enfrentar sintomas como lapsos de memória, dificuldades motoras e formigamentos. Desde então, ela mantém acompanhamento médico e passou a reorganizar sua rotina, priorizando qualidade de vida e bem-estar.

Apesar de estar menos presente em novelas e séries, Guta não abandonou a carreira artística. Ela continua envolvida com teatro, cinema e projetos independentes, além de manter contato com o público pelas redes sociais.

Recentemente, a atriz voltou a ser assunto nas redes após publicar fotos e responder críticas sobre sua aparência, em meio ao tratamento. Mesmo diante dos comentários, ela tem adotado uma postura firme e reforçado a importância de empatia com pessoas que convivem com doenças crônicas.