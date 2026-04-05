ESPAÇO

Nasa divulga imagem inédita da lua e revela região nunca vista por humanos

Foto divulgada pela Nasa neste domingo (5) mostra a bacia Oriental completa pela primeira vez a olho nu

Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 12:00

Lua Crédito: Nasa

A missão Artemis II, da Nasa, marcou um novo capítulo na exploração espacial ao registrar uma imagem inédita da Lua. A foto, divulgada neste domingo (5), mostra pela primeira vez a bacia Oriental completa vista diretamente por humanos, uma região de impacto que até então só havia sido observada por sondas e equipamentos robóticos.

O registro foi feito pelos astronautas a bordo da cápsula Orion durante a viagem rumo ao sobrevoo lunar. A imagem revela detalhes da superfície do satélite natural, incluindo a enorme cratera formada após o choque de um asteroide há bilhões de anos.

Fases da Lua 1 de 4

Em publicação nas redes sociais, a agência espacial destacou que a bacia Oriental aparece na borda do disco lunar e que a observação direta representa um feito histórico para a exploração tripulada. Durante atualização da missão no sábado (4), o astronauta Victor Glover já havia antecipado que a tripulação conseguia captar imagens detalhadas da região.

Os tripulantes também relataram a mudança na perspectiva ao longo da viagem. Enquanto a Lua se torna cada vez maior no campo de visão, a Terra passa a aparecer menor, evidenciando a distância já percorrida pela nave.

Lançada na quarta-feira (1º), na Flórida, a Artemis II marca o retorno de missões tripuladas ao redor da Lua após mais de 50 anos, desde o encerramento do programa Apollo, em 1972. A tripulação é formada pelos astronautas Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, da Nasa, além de Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense.

Neste domingo (5), a missão chega ao quinto dia, com expectativa para o sobrevoo lunar previsto para segunda-feira (6). Durante esse momento, a cápsula deve perder comunicação com a Terra por cerca de 30 a 50 minutos ao passar pelo lado oculto da Lua, bloqueada pelo próprio corpo do satélite.