BBB 26

Enquete BBB 26: apenas 2% separam os mais votados no Paredão; parcial indica quem será eliminado

Eliminação acontece neste domingo (5), após o Fantástico, e votação segue indefinida nas parciais

Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 11:38

Enquete BBB 26 Crédito: Divulgação

A votação do Paredão do BBB 26 segue movimentando o público neste domingo (5), com uma disputa apertada entre dois participantes. De acordo com a parcial da enquete do Correio, Chaiany aparece na preferência do público para deixar o programa, com 39,13% dos votos, seguida de perto por Juliano, com 36,89%. Marciele surge mais distante, com 23,98%.

Com mais de 5,9 mil votos computados até o momento, o cenário indica uma possível reviravolta nas últimas horas, já que a diferença entre os dois mais votados é pequena. O resultado oficial será revelado ainda hoje, após o Fantástico.

Participantes do 'BBB 26' na infância 1 de 17

A formação do Paredão começou com tensão e troca de acusações. A líder da semana, Samira, indicou Marciele diretamente, o que gerou um bate-boca entre as duas participantes e movimentou a casa. Já Chaiany e Juliano acabaram na berlinda por meio da votação da casa, consolidando o trio que agora disputa a permanência no reality.