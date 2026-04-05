Enquete BBB 26: apenas 2% separam os mais votados no Paredão; parcial indica quem será eliminado

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Fernanda Varela
Publicado em 5 de abril de 2026 às 11:38
A votação do Paredão do BBB 26 segue movimentando o público neste domingo (5), com uma disputa apertada entre dois participantes. De acordo com a parcial da enquete do Correio, Chaiany aparece na preferência do público para deixar o programa, com 39,13% dos votos, seguida de perto por Juliano, com 36,89%. Marciele surge mais distante, com 23,98%.
Com mais de 5,9 mil votos computados até o momento, o cenário indica uma possível reviravolta nas últimas horas, já que a diferença entre os dois mais votados é pequena. O resultado oficial será revelado ainda hoje, após o Fantástico.
Participantes do 'BBB 26' na infância
A formação do Paredão começou com tensão e troca de acusações. A líder da semana, Samira, indicou Marciele diretamente, o que gerou um bate-boca entre as duas participantes e movimentou a casa. Já Chaiany e Juliano acabaram na berlinda por meio da votação da casa, consolidando o trio que agora disputa a permanência no reality.
Com a decisão nas mãos do público, a expectativa é de um desfecho imprevisível, marcado pela divisão de votos e pela forte mobilização das torcidas nas redes sociais.