REALITY

BBB 26 tem eliminação, prova e novo paredão neste domingo (5 de abril); veja que horas começa

Modo turbo acelera o jogo e define o 12º eliminado da temporada

Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 10:45

Tadeu Schmidt no comando do BBB 26 Crédito: Globo/Reprodução

O BBB 26 terá mais uma noite decisiva neste domingo (5), com eliminação, Prova do Líder e formação de paredão em sequência. A dinâmica faz parte do modo turbo da edição, que acelera o ritmo do reality e aumenta a pressão entre os participantes.

A edição começa às 23h10, logo após o Fantástico, e vai definir quem será o 12º eliminado do programa. A saída de mais um brother deve impactar alianças e estratégias dentro da casa.

Participantes do 'BBB 26' na infância 1 de 17

Além da eliminação, os participantes disputam uma nova Prova do Líder ainda na mesma noite. Quem vencer assume o comando do jogo e terá papel direto na formação do próximo paredão, que também será definido neste domingo.

O público pode acompanhar tudo pela TV Globo ou pelo Globoplay, que oferece transmissão ao vivo 24 horas por dia, com acesso a diferentes câmeras dentro da casa.

A plataforma também reúne conteúdos extras, como o Mesacast BBB, com comentários diários sobre o programa, e o Bate-Papo BBB, que entrevista o eliminado logo após sua saída.

Outra atração é o Big Show, exibido no Multishow às segundas-feiras, com análise dos principais acontecimentos da casa, além de interação com o público.

Nesta edição, o reality também conta com o Cartola BBB, jogo interativo em que o público monta um time com participantes e pontua de acordo com o desempenho deles nas dinâmicas.