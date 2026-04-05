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BBB 26 tem eliminação, prova e novo paredão neste domingo (5 de abril); veja que horas começa

Modo turbo acelera o jogo e define o 12º eliminado da temporada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 10:45

Tadeu Schmidt no comando do BBB 26
Tadeu Schmidt no comando do BBB 26 Crédito: Globo/Reprodução

O BBB 26 terá mais uma noite decisiva neste domingo (5), com eliminação, Prova do Líder e formação de paredão em sequência. A dinâmica faz parte do modo turbo da edição, que acelera o ritmo do reality e aumenta a pressão entre os participantes.

A edição começa às 23h10, logo após o Fantástico, e vai definir quem será o 12º eliminado do programa. A saída de mais um brother deve impactar alianças e estratégias dentro da casa.

Participantes do 'BBB 26' na infância

Breno, Babu, Marciele e Ana Paula Renault do 'BBB 26' na infância por Reprodução/Redes Sociais
Hoje aos 46 anos, Alexandre da Silva Santana, o Babu Santana, passou a infância no Rio de Janeiro, onde nasceu. Desde pequeno, o carioca já carregava no olhar a personalidade forte que conquistaria o público anos depois. por Reprodução/Redes Sociais
Veterana no reality, Ana Paula Renault, de 44 anos, nasceu e cresceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem compara as imagens do passado com as atuais percebe rápido: a “mesma carinha” atravessou o tempo. por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault, do "BBB 26", bebê ao lado dos pais por Reprodução/Redes Sociais
O baiano Leandro, conhecido como Boneco, parece ter nascido pronto para os palcos. Uma foto dele ainda criança, sentado à beira de um palco em Salvador, reforça a impressão de que a veia artística já pulsava forte. Hoje, ele tem 42 anos. por Reprodução/Redes Sociais
Entre os Pipocas, Breno, de 33 anos, nasceu em Contagem, mas cresceu em Betim, ambas em Minas Gerais. A infância no interior mineiro contrasta com a exposição nacional que ele vive agora no programa. por Reprodução/Redes Sociais
O dançarino e influenciador Juliano Floss, hoje com 21 anos, nasceu em Chapecó, no interior de Santa Catarina. por Reprodução/Redes Sociais
Desde cedo, Juliano já chamava atenção pela energia e desenvoltura. por Reprodução/Redes Sociais
Milena, por sua vez, cresceu inseparável da irmã gêmea, Mile. As duas passaram a infância juntas em Itambacuri, no interior de Minas Gerais, e os registros antigos mostram a forte ligação que sempre existiu entre elas. por Reprodução/Redes Sociais
Natural de Brasília, Chaiany teve uma infância bem diferente da vida na cidade. por Reprodução/Redes Sociais
Criada em uma roça no Vale do Paranã, em Goiás, a sister de 25 anos traz na bagagem uma história marcada pela simplicidade do campo. por Reprodução/Redes Sociais
Marciele, atualmente com 32 anos, mora em Manaus, no Amazonas, mas suas raízes estão no Pará. Foi lá que ela viveu os primeiros anos de vida. por Reprodução/Redes Sociais
Jonas Sulzbach comemorou seus 40 anos dentro da casa. por Reprodução/Redes Sociais
Ele é natural de Lajedo, no Rio Grande do Sul, e também teve imagens de infância resgatadas para a nostalgia dos fãs. por Reprodução/Redes Sociais
A advogada Jordana, de 25 anos, mudou-se ainda bebê para Goiás, onde passou a infância. Já na adolescência, após a separação dos pais, foi morar em Brasília, capítulos importantes da história que ela carrega para o confinamento. por Reprodução/Redes Sociais
Com 69 anos de idade e 45 de carreira, Solange Couto também faz parte do álbum de recordações. por Reprodução/Redes Sociais
A atriz foi criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde começou a construir a trajetória que a transformaria em um dos grandes nomes da televisão. por Reprodução/Redes Sociais
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Breno, Babu, Marciele e Ana Paula Renault do 'BBB 26' na infância por Reprodução/Redes Sociais

Além da eliminação, os participantes disputam uma nova Prova do Líder ainda na mesma noite. Quem vencer assume o comando do jogo e terá papel direto na formação do próximo paredão, que também será definido neste domingo.

O público pode acompanhar tudo pela TV Globo ou pelo Globoplay, que oferece transmissão ao vivo 24 horas por dia, com acesso a diferentes câmeras dentro da casa.

A plataforma também reúne conteúdos extras, como o Mesacast BBB, com comentários diários sobre o programa, e o Bate-Papo BBB, que entrevista o eliminado logo após sua saída.

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Outra atração é o Big Show, exibido no Multishow às segundas-feiras, com análise dos principais acontecimentos da casa, além de interação com o público.

Nesta edição, o reality também conta com o Cartola BBB, jogo interativo em que o público monta um time com participantes e pontua de acordo com o desempenho deles nas dinâmicas.

Com decisões rápidas e pouco tempo para reação, o modo turbo promete mais uma noite movimentada no BBB 26.

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