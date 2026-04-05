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Daniel Cady chama atenção com físico definido em prova no mar em Salvador

Nutricionista participou do Oceanman Brazil e viralizou após exibir abdômen trincado aos 40 anos

Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 10:27

Daniel Cady Crédito: Reprodução/Instagram

O nutricionista Daniel Cady chamou atenção neste sábado (4) ao participar do Oceanman Brazil, competição internacional de natação em águas abertas realizada na orla de Salvador. Aos 40 anos, ele impressionou pelo físico definido durante a prova e acabou viralizando nas redes sociais.

Conhecido pelo estilo de vida saudável, Cady participou do evento que reuniu cerca de mil atletas de diferentes países. As provas tiveram largada no Terminal Náutico, com percursos de 5 km, até o Porto da Barra, e 10 km, com trajeto ampliado em direção ao ferry-boat.

Daniel Cady participa de competição 1 de 6

Após a competição, o nutricionista compartilhou registros do momento nas redes sociais. Nas imagens, aparece concentrado e com o corpo em evidência, o que gerou uma série de comentários elogiando a forma física.

“Nadar no mar é sempre um reencontro com aquilo que me move. O mar é minha casa, e cada prova é um convite para ir além”, escreveu.

A publicação rapidamente ganhou repercussão. Entre os comentários, um dos destaques foi a reação do filho, Marcelo Sangalo Cady, de 16 anos, que resumiu a admiração com a palavra “Aura”.

Seguidores também elogiaram o desempenho e o preparo físico, com comparações a personagens como “Aquaman” e comentários sobre disciplina e saúde.

Além da participação esportiva, a competição tem caráter classificatório. Os dez primeiros colocados de cada categoria garantem vaga no campeonato mundial da modalidade, previsto para novembro, na República Dominicana.