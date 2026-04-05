ESPORTES

Lembra dele? Longe da TV há 7 anos, ex-estrela da ESPN diz que perdeu tudo e está 'extremamente pobre'

João Carlos Albuquerque afirma que não conseguiu novos trabalhos desde demissão em 2019 e vive de renda limitada

Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 08:56

João Carlos Albuquerque Crédito: Divulgação

O jornalista João Carlos Albuquerque, conhecido como Canalha, afirmou que enfrenta dificuldades financeiras desde que deixou a ESPN Brasil, em 2019. Aos 70 anos, ele disse que não conseguiu novas oportunidades na televisão e hoje depende de renda reduzida.

“Não estou podendo, porque estou pobre. Pobre, não, estou extremamente pobre, porque o dinheiro acaba. Se não tiver o benefício que recebo do governo…”, afirmou em entrevista ao canal Futboteco.

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Segundo o ex-apresentador, a principal fonte de renda atualmente vem de trabalhos esporádicos como músico. “Ganho um dinheirinho tocando em barco. E, de vez em quando, me chamam para tocar em aniversário”, contou.

João Carlos Albuquerque ficou conhecido pelo estilo irreverente e direto na TV, especialmente no comando do programa Bate-Bola, da ESPN Brasil. Ele acredita que esse perfil pode ter influenciado a falta de convites após sua saída. “Não tive nenhum convite. Na televisão, eu era um dos que falavam o que me vinha na cabeça”, disse.