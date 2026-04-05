Totalmente nu, homem invade shopping, furta cerveja e acaba preso

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Fernanda Varela
Publicado em 5 de abril de 2026 às 07:51
Um homem de 37 anos foi preso após entrar nu em um mercado localizado dentro de um shopping em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na tarde desta sexta-feira (3). Ele é suspeito de furto e ato obsceno.
Segundo a Polícia Militar, o caso começou após funcionários acionarem a corporação ao perceberem que o homem circulava completamente sem roupas pelo estabelecimento, causando constrangimento a clientes.
Durante a ação, o suspeito derrubou uma estrutura do mercado e pegou um short e uma cerveja. Seguranças tentaram contê-lo, mas ele conseguiu fugir do local.
O homem foi localizado pouco depois com apoio de outra equipe policial. No momento da abordagem, ele já vestia o short furtado, apresentava comportamento agitado e resistiu ao contato, sendo necessário o uso de algemas.
Ainda de acordo com a polícia, o suspeito relatou que faz uso de medicamentos controlados, mas não estava em tratamento, além de admitir uso de drogas. Ele também afirmou viver em situação de rua e estar sem contato com a família há cerca de cinco anos.
O homem foi preso em flagrante e encaminhado para as medidas cabíveis.
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