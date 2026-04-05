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Totalmente nu, homem invade shopping, furta cerveja e acaba preso

Suspeito causou constrangimento a clientes, tentou fugir e foi localizado pela polícia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 07:51

Homem nu invade mercado em Shopping
Homem nu invade mercado em Shopping Crédito: Reprodução

Um homem de 37 anos foi preso após entrar nu em um mercado localizado dentro de um shopping em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na tarde desta sexta-feira (3). Ele é suspeito de furto e ato obsceno.

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Segundo a Polícia Militar, o caso começou após funcionários acionarem a corporação ao perceberem que o homem circulava completamente sem roupas pelo estabelecimento, causando constrangimento a clientes.

Durante a ação, o suspeito derrubou uma estrutura do mercado e pegou um short e uma cerveja. Seguranças tentaram contê-lo, mas ele conseguiu fugir do local.

O homem foi localizado pouco depois com apoio de outra equipe policial. No momento da abordagem, ele já vestia o short furtado, apresentava comportamento agitado e resistiu ao contato, sendo necessário o uso de algemas.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito relatou que faz uso de medicamentos controlados, mas não estava em tratamento, além de admitir uso de drogas. Ele também afirmou viver em situação de rua e estar sem contato com a família há cerca de cinco anos.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para as medidas cabíveis.

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