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Anvisa interdita marca de repelente após reprovação em teste

Medida foi publicada nesta quarta-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de maio de 2026 às 00:28

Repelente da marca Mavaro
Repelente da marca Mavaro Crédito: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (20), a interdição cautelar do repelente contra insetos da marca Repele, da empresa Mavaro Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

O lote afetado é o 61/411.

A ação foi movida após laudo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz - LACEN do Estado de São Paulo reprovar o produto no teste de IR3535, procedimento que avalia a eficácia deste princípio ativo. O IR3535 é um ativo sintético utilizado em repelentes de insetos, que cria uma barreira de odor na pele e confunde o sistema olfativo dos insetos.

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