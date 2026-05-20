Veja quais são as novas regras para big techs no Brasil

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Metrópoles
Publicado em 20 de maio de 2026 às 23:24
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta quarta-feira (20), dois decretos que criam novas regras para a atuação das plataformas digitais, as chamadas big techs, no país. As medidas atualizam a regulamentação do Marco Civil da Internet e estabelecem ações de proteção às mulheres contra violência on-line.
Os textos serão publicados no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (21/5). A fiscalização das medidas ficará sob responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).