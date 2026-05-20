MARCO CIVIL

Veja quais são as novas regras para big techs no Brasil

Decretos assinados por Lula regulamentam decisão do STF e criam medidas para combater violência contra mulheres na internet

Metrópoles

Publicado em 20 de maio de 2026 às 23:24

Big techs Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta quarta-feira (20), dois decretos que criam novas regras para a atuação das plataformas digitais, as chamadas big techs, no país. As medidas atualizam a regulamentação do Marco Civil da Internet e estabelecem ações de proteção às mulheres contra violência on-line.

