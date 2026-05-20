Itaú fecha única agência em cidade que deu nome ao banco

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Elaine Sanoli
Publicado em 20 de maio de 2026 às 21:50
A partir do dia 10 de junho, o banco Itaú deixará de operar sua única agência em uma cidade emblemática: Itaú, em Minas Gerais. A unidade deixará de atender a população da região.
Segundo informações do Estado de Minas, ainda não há confirmação sobre a inauguração de uma nova agência para atender os clientes do município.
Banco Itaú
A agência 0104 deverá ser substituída pelos canais digitais, caixas eletrônicos, correspondentes bancários e pela agência 0120, localizada na cidade de Passos, a cerca de 20 km de distância. Ela passará a ser a unidade mais próxima dos moradores de Itaú.
“A partir dessa data, os clientes serão atendidos pela agência 0120, em Passos (MG), na Av. Arouca, 655, Centro”, informou o banco em nota enviada ao Estado de Minas.
Além da unidade de Itaú, o banco também encerrará as atividades da agência de Guaxupé, também em Minas Gerais. Nesse caso, os clientes deverão ser atendidos pela agência de Poços de Caldas, localizada a cerca de 80 km de distância. Segundo informações do portal Metrópoles, o fechamento também está previsto para o dia 10 de junho.