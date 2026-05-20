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Itaú fecha única agência em cidade que deu nome ao banco

Unidade encerra as atividades no dia 10 de junho

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de maio de 2026 às 21:50

Funcionários do Itaú que trabalham em home office foram demitidos
 Itaú Crédito: Divulgação

A partir do dia 10 de junho, o banco Itaú deixará de operar sua única agência em uma cidade emblemática: Itaú, em Minas Gerais. A unidade deixará de atender a população da região.

Segundo informações do Estado de Minas, ainda não há confirmação sobre a inauguração de uma nova agência para atender os clientes do município.

Banco Itaú

Banco Itaú por Shutterstock
Banco Itaú por Shutterstock
Banco Itaú por Shutterstock
Funcionários do Itaú que trabalham em home office foram demitidos por Divulgação
Itaú por Shutterstock
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Banco Itaú por Shutterstock

A agência 0104 deverá ser substituída pelos canais digitais, caixas eletrônicos, correspondentes bancários e pela agência 0120, localizada na cidade de Passos, a cerca de 20 km de distância. Ela passará a ser a unidade mais próxima dos moradores de Itaú.

“A partir dessa data, os clientes serão atendidos pela agência 0120, em Passos (MG), na Av. Arouca, 655, Centro”, informou o banco em nota enviada ao Estado de Minas.

Além da unidade de Itaú, o banco também encerrará as atividades da agência de Guaxupé, também em Minas Gerais. Nesse caso, os clientes deverão ser atendidos pela agência de Poços de Caldas, localizada a cerca de 80 km de distância. Segundo informações do portal Metrópoles, o fechamento também está previsto para o dia 10 de junho.

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