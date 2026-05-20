FIM DE UMA ERA

Itaú fecha única agência em cidade que deu nome ao banco

Unidade encerra as atividades no dia 10 de junho

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de maio de 2026 às 21:50

Itaú Crédito: Divulgação

A partir do dia 10 de junho, o banco Itaú deixará de operar sua única agência em uma cidade emblemática: Itaú, em Minas Gerais. A unidade deixará de atender a população da região.

Segundo informações do Estado de Minas, ainda não há confirmação sobre a inauguração de uma nova agência para atender os clientes do município.

Banco Itaú 1 de 5

A agência 0104 deverá ser substituída pelos canais digitais, caixas eletrônicos, correspondentes bancários e pela agência 0120, localizada na cidade de Passos, a cerca de 20 km de distância. Ela passará a ser a unidade mais próxima dos moradores de Itaú.

“A partir dessa data, os clientes serão atendidos pela agência 0120, em Passos (MG), na Av. Arouca, 655, Centro”, informou o banco em nota enviada ao Estado de Minas.