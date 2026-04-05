SEMANA SANTA

100 mensagens de Páscoa para WhatsApp: frases para clientes, família e amigos

Seleção reúne frases neutras e religiosas, em diferentes tons, para facilitar o envio e fortalecer conexões nesta Páscoa

Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 07:25

Páscoa Crédito: Shutterstock

A Páscoa é um momento de renovação, fé e proximidade. Seja para enviar a familiares, amigos ou clientes, uma mensagem bem pensada faz diferença. Abaixo, estão 100 opções organizadas por público, com metade neutras e metade religiosas, prontas para copiar e compartilhar.

Para a família

Neutras

Feliz Páscoa! Que nossa família tenha um dia leve e tranquilo.

Feliz Páscoa! Que a Páscoa traga união e bons momentos pra gente.

Feliz Páscoa! Que nunca nos falte paz dentro de casa.

Feliz Páscoa! Que seja um dia simples, mas especial pra nossa família.

Feliz Páscoa! Que a gente siga valorizando o que importa.

Que nossa casa esteja em paz nesta Páscoa.

Feliz Páscoa! Que o dia seja agradável pra todos nós.

Feliz Páscoa! Que a união da nossa família se fortaleça hoje.

Feliz Páscoa! Que seja um dia bom de verdade.

Feliz Páscoa! Hoje eu quero reforçar o quanto eu amo cada um de vocês!

Feliz Páscoa! Que a gente aproveite juntos esse momento.

Feliz Páscoa! Que não falte tranquilidade pra gente.

Que a Páscoa traga mais harmonia pra nossa família.

Feliz Páscoa! Que a gente tenha um dia leve.

Feliz Páscoa! Que esse momento seja de conexão entre nós.

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Religiosas

Feliz Páscoa! Que Deus abençoe nossa família e renove nossas forças, trazendo paz ao coração de cada um.

Que nesta Páscoa a presença de Cristo esteja em nosso lar, fortalecendo nossos laços e nos ensinando a viver com mais amor.

Feliz Páscoa! Que Deus cuide da nossa família e guie nossos caminhos com sabedoria.

Que a luz de Jesus ilumine nossa casa e traga esperança para todos nós. Feliz Páscoa!

Feliz Páscoa! Que nossa família siga protegida e amparada pela presença de Deus.

Que a ressurreição de Cristo renove nossa fé e fortaleça nossa união. Feliz Páscoa!

Feliz Páscoa! Que Deus esteja presente em cada detalhe do nosso dia.

Que nesta Páscoa possamos sentir o cuidado de Deus em nossa família.

Feliz Páscoa! Que nossa casa seja cheia da paz de Cristo.

Que Deus renove nossas forças e nos mantenha unidos. Feliz Páscoa!

Feliz Páscoa! Que a fé esteja sempre presente em nossa família.

Que Deus abençoe cada um de nós nesta Páscoa.

Feliz Páscoa! Que o amor de Cristo esteja em nosso lar.

Que nossa família siga guiada por Deus em todos os momentos.

Feliz Páscoa! Que nunca nos falte fé e esperança.

Para amigos

Neutras

Feliz Páscoa! Que seu dia seja leve e tranquilo.

Que a Páscoa traga boas energias pra você.

Feliz Páscoa! Aproveite o dia do seu jeito.

Que seja um dia de descanso e renovação.

Feliz Páscoa! Que tudo flua bem por aí.

Que a Páscoa seja leve e agradável.

Feliz Páscoa! Que seu dia seja em paz.

Que você tenha bons momentos hoje.

Feliz Páscoa! Que o dia seja simples e bom.

Que essa Páscoa te faça bem.

Feliz Páscoa! Que hoje seja mais leve.

Que a Páscoa traga tranquilidade pra você.

Feliz Páscoa! Que você tenha um bom dia.

Que hoje seja agradável por aí.

Feliz Páscoa! Que nada tire sua paz.

Religiosas

Feliz Páscoa! Que Deus renove sua esperança e te dê forças para seguir.

Que nesta Páscoa você sinta a presença de Deus cuidando de tudo.

Feliz Páscoa! Que sua fé se fortaleça e traga paz ao seu coração.

Que a ressurreição de Cristo inspire novos caminhos na sua vida. Feliz Páscoa!

Feliz Páscoa! Que Deus ilumine seus passos e suas decisões.

Que nesta Páscoa sua esperança seja renovada.

Feliz Páscoa! Que você encontre forças na fé.

Que Deus esteja com você em cada momento. Feliz Páscoa!

Feliz Páscoa! Que a paz de Cristo alcance seu coração.

Que sua caminhada seja guiada por Deus nesta Páscoa.

Feliz Páscoa! Que sua fé te sustente.

Que Deus te dê serenidade e confiança.

Feliz Páscoa! Que nada abale sua fé.

Que a presença de Deus te envolva nesta Páscoa.

Feliz Páscoa! Que você siga com esperança.

Para clientes

Neutras

Desejamos uma Feliz Páscoa, com paz e bons momentos.

Que a Páscoa traga renovação e novos caminhos.

Desejamos uma Páscoa leve e tranquila.

Que este seja um tempo de boas escolhas.

Agradecemos pela confiança. Feliz Páscoa.

Desejamos uma Páscoa com equilíbrio e clareza.

Que a Páscoa traga boas oportunidades.

Seguimos juntos. Feliz Páscoa.

Desejamos uma Páscoa com bons resultados.

Que este momento inspire novos caminhos.

Desejamos uma Páscoa com leveza e harmonia.

Que a Páscoa traga crescimento.

Desejamos uma Páscoa com boas conquistas.

Que este seja um tempo de evolução.

Desejamos uma Páscoa produtiva e tranquila.

Religiosas

Desejamos uma Feliz Páscoa! Que Deus abençoe seus caminhos e traga paz e prosperidade.

Que nesta Páscoa a presença de Deus ilumine suas decisões e fortaleça seus projetos.

Desejamos uma Páscoa abençoada, com fé, equilíbrio e crescimento.

Que Deus conduza seus passos e traga bons frutos nesta Páscoa.

Desejamos uma Feliz Páscoa! Que a fé seja renovada e traga novas conquistas.

Que nesta Páscoa Deus esteja presente em cada escolha e resultado.

Desejamos uma Páscoa com a proteção e a sabedoria de Deus.

Que a presença divina traga paz e clareza nesta Páscoa.

Desejamos uma Feliz Páscoa! Que Deus fortaleça sua caminhada.

Que nesta Páscoa sua fé seja renovada e seus caminhos iluminados.

Desejamos uma Páscoa abençoada e cheia de propósito.

Que Deus traga equilíbrio e direção nesta nova fase.

Desejamos uma Feliz Páscoa! Que sua jornada seja guiada por Deus.

Que nesta Páscoa a fé se transforme em conquistas.