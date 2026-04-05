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Domingo de Páscoa é feriado? Entenda o que diz a lei no Brasil

Data é considerada ponto facultativo no comércio, mas não é feriado nacional oficial

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 08:14

Além de conhecer o coelho da Páscoa, as crianças vão poder participar de caça aos ovos
  Crédito: Divulgação

Apesar de ser uma das datas mais importantes do calendário cristão, o domingo de Páscoa não é considerado feriado nacional no Brasil. A data é comemorativa e religiosa, mas não está incluída na lista de feriados definidos por lei federal.

Na prática, o que acontece é uma confusão comum: a Sexta-feira Santa, celebrada dois dias antes, é feriado nacional oficial. Já o domingo de Páscoa, mesmo com forte apelo religioso e cultural, não tem o mesmo aspecto legal.

Pavê de chocolate econômico

Pavê de chocolate econômico por Reprodução
Pavê de chocolate econômico por Reprodução
Pavê de chocolate econômico por Reprodução
Pavê de chocolate econômico por Reprodução
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Pavê de chocolate econômico por Reprodução
Pavê de chocolate econômico por Reprodução
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Pavê de chocolate econômico por Reprodução
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Pavê de chocolate econômico por Reprodução

Por cair sempre em um domingo, a data também não altera diretamente a rotina de trabalho da maioria das pessoas. No entanto, o funcionamento do comércio pode sofrer mudanças, principalmente por causa do feriado prolongado que começa na sexta-feira.

Em muitas cidades, shoppings, supermercados e serviços funcionam com horários diferenciados no domingo de Páscoa. Isso não ocorre por obrigação legal da data em si, mas por decisões comerciais ou acordos coletivos entre empresas e trabalhadores.

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Especialistas explicam que o trabalho aos domingos é permitido pela legislação brasileira, desde que respeitadas as regras de descanso semanal e eventuais convenções coletivas de cada categoria.

Por isso, embora a Páscoa seja uma data importante do ponto de vista religioso, ela não garante, por lei, folga ou suspensão obrigatória das atividades econômicas no domingo.

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