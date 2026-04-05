Domingo de Páscoa é feriado? Entenda o que diz a lei no Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 5 de abril de 2026 às 08:14
Apesar de ser uma das datas mais importantes do calendário cristão, o domingo de Páscoa não é considerado feriado nacional no Brasil. A data é comemorativa e religiosa, mas não está incluída na lista de feriados definidos por lei federal.
Na prática, o que acontece é uma confusão comum: a Sexta-feira Santa, celebrada dois dias antes, é feriado nacional oficial. Já o domingo de Páscoa, mesmo com forte apelo religioso e cultural, não tem o mesmo aspecto legal.
Pavê de chocolate econômico
Por cair sempre em um domingo, a data também não altera diretamente a rotina de trabalho da maioria das pessoas. No entanto, o funcionamento do comércio pode sofrer mudanças, principalmente por causa do feriado prolongado que começa na sexta-feira.
Em muitas cidades, shoppings, supermercados e serviços funcionam com horários diferenciados no domingo de Páscoa. Isso não ocorre por obrigação legal da data em si, mas por decisões comerciais ou acordos coletivos entre empresas e trabalhadores.
Especialistas explicam que o trabalho aos domingos é permitido pela legislação brasileira, desde que respeitadas as regras de descanso semanal e eventuais convenções coletivas de cada categoria.
Por isso, embora a Páscoa seja uma data importante do ponto de vista religioso, ela não garante, por lei, folga ou suspensão obrigatória das atividades econômicas no domingo.