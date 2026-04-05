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Salvador tem 13 apostas premiadas na Dupla de Páscoa; confira números sorteados

Sorteio aconteceu neste sábado (4)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 08:05

Dupla de Páscoa
Dupla de Páscoa Crédito: Reprodução

Tem gente na Bahia que vai sorrir um pouco mais neste feriado. O estado registrou 26 apostas premiadas, na faixa de cinco acertos, na Dupla Sena de Páscoa 2026. Os valores dos prêmios variam entre R$ 4.262,36 e R$ 34.099,00, com destaque para bolões. Clique aqui para ver os números sorteados.

Em Salvador, foram 13 apostas vencedoras. Os valores incluem prêmios de R$ 4.262,38 em apostas simples e também bolões com R$ 12.786,97, R$ 25.574,03 e o maior do estado, de R$ 34.099,00, registrado na Lotérica Paseo. Há ainda uma aposta de R$ 8.524,76 na unidade de Cajazeiras e diversos bilhetes premiados em canais eletrônicos.

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No interior, Barra do Choça teve um dos maiores prêmios da Bahia, com R$ 29.836,52 em um bolão com 41 cotas. Em Feira de Santana, foram três apostas vencedoras, com valores de R$ 4.262,38, R$ 4.262,38 e R$ 17.049,52.

Outras cidades também tiveram ganhadores. Em Uauá, uma aposta levou R$ 12.787,14. Já em Poções, o prêmio foi de R$ 4.262,36 em bolão. Municípios como Brumado, Cachoeira, Dias d’Ávila, Euclides da Cunha, Irará, Jacobina, Monte Santo e Sátiro Dias registraram apostas simples com prêmio de R$ 4.262,38.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Confira os números sorteados:

1º sorteio: 05 – 13 – 18 – 29 – 31 – 33

2º sorteio: 01 – 08 – 15 – 19 – 21 – 22

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