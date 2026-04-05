LOTERIA

Salvador tem 13 apostas premiadas na Dupla de Páscoa; confira números sorteados

Sorteio aconteceu neste sábado (4)

Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 08:05

Dupla de Páscoa Crédito: Reprodução

Tem gente na Bahia que vai sorrir um pouco mais neste feriado. O estado registrou 26 apostas premiadas, na faixa de cinco acertos, na Dupla Sena de Páscoa 2026. Os valores dos prêmios variam entre R$ 4.262,36 e R$ 34.099,00, com destaque para bolões. Clique aqui para ver os números sorteados.

Em Salvador, foram 13 apostas vencedoras. Os valores incluem prêmios de R$ 4.262,38 em apostas simples e também bolões com R$ 12.786,97, R$ 25.574,03 e o maior do estado, de R$ 34.099,00, registrado na Lotérica Paseo. Há ainda uma aposta de R$ 8.524,76 na unidade de Cajazeiras e diversos bilhetes premiados em canais eletrônicos.

No interior, Barra do Choça teve um dos maiores prêmios da Bahia, com R$ 29.836,52 em um bolão com 41 cotas. Em Feira de Santana, foram três apostas vencedoras, com valores de R$ 4.262,38, R$ 4.262,38 e R$ 17.049,52.

Outras cidades também tiveram ganhadores. Em Uauá, uma aposta levou R$ 12.787,14. Já em Poções, o prêmio foi de R$ 4.262,36 em bolão. Municípios como Brumado, Cachoeira, Dias d’Ávila, Euclides da Cunha, Irará, Jacobina, Monte Santo e Sátiro Dias registraram apostas simples com prêmio de R$ 4.262,38.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Confira os números sorteados:

1º sorteio: 05 – 13 – 18 – 29 – 31 – 33