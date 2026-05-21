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'Capital do biscoito' da Bahia é a cidade mais fria do Nordeste com menos de 14 °C

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta quarta-feira (20)

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de maio de 2026 às 07:00

Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/ PMVC

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a "Suíça Baiana" marcou 13,9 °C nesta quarta-feira (20). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 14,7 °C.

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia 1 de 8

Na segunda posição do ranking está a cidade de Monteiro, na Paraíba, que marcou 14,7 °C em um ponto e 14,9 °C em outro. Na terceira posição a Bahia volta aparecer, com Correntina, no oeste baiano, que registrou a temperatura mínima de 15 °C.

Correntina 1 de 12