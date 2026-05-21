TRANSPORTE

Mudança em linhas na Estação da Lapa começam nesta quinta (21)

Intervenção ocorre por causa de obras na área

Esther Morais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 07:01

Obras de melhorias na Estação da Lapa entram em nova etapa nesta quinta (21) e linhas são redistribuídas temporariamente Crédito: Ascom Semob

Algumas linhas da Estação da Lapa, em Salvador, serão temporariamente redistribuídas a partir desta quinta-feira (21) por causa de obras de melhoria no local.

Durante a execução dos serviços, as linhas que operam na plataforma G serão transferidas para o térreo da estação, com organização por pontos nas plataformas A e C. A medida é necessária para viabilizar o andamento das obras com segurança.

Estação da Lapa 1 de 16

Na plataforma A, o atendimento será realizado da seguinte forma: no ponto 1, a linha 0708 – Nordeste; no ponto 2, a linha 0417 – IAPI; e no ponto 3, as linhas 0420 – Pau Miúdo e 0403 – Caixa D’Água.

Já na plataforma C, o ponto 1 receberá as linhas 0224 – Uruguai e 0720 – Vila Rui Barbosa; o ponto 2 contará com as linhas 0216 – Ribeira e 0208 – Massaranduba; e o ponto 3 atenderá as linhas 0122 – Barroquinha e 0152 – Garcia/Barbalho.

Agentes da Semob e prepostos das empresas de ônibus estarão na Estação da Lapa para auxiliar os passageiros. Além disso, haverá sinalização implantada no local durante o período das obras.