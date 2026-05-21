Salários de até R$ 4,6 mil: Salvador tem 263 vagas de emprego imediato nesta quinta (21)

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Esther Morais
Publicado em 21 de maio de 2026 às 06:33
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 263 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quinta-feira (21). As oportunidades contemplam candidatos com níveis fundamental, médio e superior, com salários que chegam a R$ 4.650,77.
Os interessados deverão acessar o site da Prefeitura de Salvador para agendar o atendimento a partir das 17h. O atendimento é realizado de forma híbrida, presencial ou remota, via WhatsApp. Pessoas com deficiência visual podem fazer o agendamento pelo número (71) 3202-2005.
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Entre os destaques da lista estão vagas para Analista de Suprimentos Júnior, com salário de R$ 4.650,77, Engenheiro Civil, com remuneração de R$ 4.189,69, além de oportunidades nas áreas de telemarketing, vendas, saúde, manutenção, logística, alimentação e serviços gerais.
Há também vagas exclusivas para pessoas com deficiência e para o Programa Simm Mulher. Em algumas funções, é exigida experiência comprovada em carteira de trabalho.
Analista de Suprimentos Júnior
Ensino superior completo em Administração, Economia, Logística ou áreas afins, 6 meses de experiência, ter vivência em processos de compras e suprimentos.
Salário: 4.650,77 + benefícios
Vagas: 1
Engenheiro Civil
Ensino superior completo em Engenharia Civil, 6 meses de experiência, imprescindível: ter conhecimento em desenvolvimento de projetos complementares no Autocad/Revit.
Salário: 4.189,69 + benefícios
Vagas: 1
Oficial de Manutenção Predial
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter Carteira de Reservista ou Certificado da Dispensa.
Salário: 2.379,00 + benefícios
Vagas: 8
Atendente Comercial (vaga de estágio do PROGRAMA SIMM MULHER)
Ensino médio incompleto (estar cursando 1º ano pela manhã), sem experiência.
Salário: Bolsa a combinar + transporte
Vagas: 1
Auxiliar de Limpeza Pesada
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter Carteira de Reservista ou Certificado da Dispensa, vaga zoneada para moradores de Salvador e Camaçari.
Salário: 1.660,00 + benefícios
Vagas: 2
Vendedor Interno
Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: 1.814,26 + comissão
Vagas: 1
Recepcionista Atendente (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)
Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: 1.655,00 + benefícios
Vagas: 1
Técnico em Enfermagem (Endoscopia)
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter Coren atualizado e ter trabalhado na área de Endoscopia.
Salário: 3.297,32 + benefícios
Vagas: 1
Camareira
Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 1
Auxiliar de Limpeza Pesada
Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter carteira de reservista ou carta de dispensa.
Salário: 1.621,00 + benefícios
Vagas: 1
Motorista Entregador
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter CNH D.
Salário: 1.997,00 + benefícios
Vagas: 1
Auxiliar de Limpeza Pesada
Ensino médio completo, 6 meses experiência, ter carteira de reservista ou certificado da dispensa e disponibilidade para carregar peso.
Salário: 1.655,50 + benefícios
Vagas: 2
Atendente Balconista (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite e fácil acesso ao bairro da Pituba.
Salário: 1.621,00 + benefícios
Vagas: 1
Cuidador de Idosos (Regime de contratação MEI)
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter carteira de reservista ou atestado de dispensa.
Salário: 1.621,00 + transporte
Vagas: 7
Social Media (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter experiência com redes sociais e desejável afinidade com maquiagem.
Salário: 1.700,00 + benefícios
Vagas: 1
Atendente de Balcão de Auto Peças
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter experiência no ramo de auto peças ou oficinas mecânicas.
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 1
Estoquista de Auto Peças
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter experiência no ramo de auto peças ou oficinas mecânicas.
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 1
Auxiliar de Higienização Hospitalar
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter atuado na área de higienização hospitalar.
Salário: 1.945,00 + benefícios
Vagas: 2
Repositor de Mercadorias
Ensino médio completo, 3 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar no turno da noite/madrugada, imprescindível ter carteira de reservista ou comprovante da dispensa.
Salário: 1.621,00 + benefícios
Vagas: 4
Atendente de Balcão de Açougue
Ensino médio completo, 3 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em horário de fechamento de loja.
Salário: 1.814,16 + benefícios
Vagas: 3
Fiscal de Prevenção e Perdas
Ensino médio completo, 3 meses de experiência, desejável ter curso de Vigilante.
Salário: 1.934,94 + benefícios
Vagas: 2
Ajudante de Mecânico de Veículos
Ensino fundamental completo, sem experiência, ter CNH B, ter noções básicas de ferramentas manuais, vaga zoneada para moradores de Camaçari ou Dias D’Ávila.
Salário: 1.621,00 + benefícios
Vagas: 1
Veterinário
Ensino superior completo em Medicina Veterinária, 6 meses de experiência, imprescindível: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade para trabalhar tarde/noite (15h às 00h).
Salário: 2.800,00 + benefícios
Vagas: 1
Atendente de Telemarketing
Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível: boa dicção e escrita, conhecimento de informática e disponibilidade de horário.
Salário: 1.621,00 + benefícios
Vagas: 25
Consultor de Vendas
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter CNH B e disponibilidade para viajar.
Salário: 1.615,00 + comissão
Vagas: 1
Auxiliar de Cozinha
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa.
Salário: 1.679,23 + benefícios
Vagas: 1
Copeiro de Restaurante
Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: 1.621,00 + transporte
Vagas: 5
Boleiro
Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: 1.621,00 + transporte
Vagas: 1
Garçom
Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: 1.621,00 + transporte
Vagas: 5
Monitor de Qualidade em Teleatendimento
Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: 1.780,00 + benefícios
Vagas: 1
Padeiro
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa.
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 1
Auxiliar de Confeitaria (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)
Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: 1.800,00 + benefícios
Vagas: 1
Vendedor Interno (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite (15h às 22h) e para trabalhar em Salvador ou Lauro de Freitas.
Salário: 1.820,00 + benefícios
Vagas: 10
Líder de Teleatendimento
Ensino superior completo em qualquer área, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite (13h40 às 22h).
Salário: 2.573,95 + benefícios
Vagas: 3
Operador de Telemarketing Receptivo
Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível: ter boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para fazer somente treinamento online, disponibilidade de horário (manhã/tarde/noite).
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 75
Professor de Violão (vaga temporária de 30 dias)
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para trabalhar manhã ou tarde e conforme a nova Lei Trabalhista a contratação será por MEI.
Salário: 1.800,00 + transporte
Vagas: 1
Caldeireiro a Lenha
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: possuir carteira de reservista ou comprovante da dispensa e ter disponibilidade para trabalhar em Simões Filho.
Salário: 2.300,00 + benefícios
Vagas: 1
Auxiliar Administrativo (vaga de estágio)
Ensino superior incompleto exclusivamente em Administração (estar cursando a partir do 4º semestre à noite), sem experiência, ter conhecimento em pacote Office.
Salário: Bolsa de 800,00 + benefícios
Vagas: 1
Mecânico de Veículos
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter CNH B.
Salário: 2.000,00 + benefícios
Vagas: 2
Preparador de Veículo
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter CNH B.
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 2
Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo
Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática básica.
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 50
Assistente de Licitação
Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 1
Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter informática intermediária.
Salário: 1.621,00 + benefícios
Vagas: 1
Ascensorista (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 1
Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 1
Auxiliar de Apoio à Estrutura Escolar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 1
Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Ensino médio completo, 3 meses de experiência, ter informática intermediária.
Salário: 1.621,00 + benefícios
Vagas: 1
Operador de Produção (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para residir/atuar em Camaçari em regime de turnos. (Imprescindível laudo médico atualizado).
Salário: A combinar + benefícios
Vagas: 20
Assistente de Loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Ensino médio completo, sem experiência.
Salário: A combinar
Vagas: 1
Auxiliar de Operação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Ensino fundamental completo, sem experiência, imprescindível: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.
Salário: 1.621,00 + benefícios
Vagas: 5