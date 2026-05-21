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Salários de até R$ 4,6 mil: Salvador tem 263 vagas de emprego imediato nesta quinta (21)

Oportunidades incluem vagas para níveis fundamental, médio e superior

Esther Morais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 06:33

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 263 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quinta-feira (21). As oportunidades contemplam candidatos com níveis fundamental, médio e superior, com salários que chegam a R$ 4.650,77.

Os interessados deverão acessar o site da Prefeitura de Salvador para agendar o atendimento a partir das 17h. O atendimento é realizado de forma híbrida, presencial ou remota, via WhatsApp. Pessoas com deficiência visual podem fazer o agendamento pelo número (71) 3202-2005.

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Entre os destaques da lista estão vagas para Analista de Suprimentos Júnior, com salário de R$ 4.650,77, Engenheiro Civil, com remuneração de R$ 4.189,69, além de oportunidades nas áreas de telemarketing, vendas, saúde, manutenção, logística, alimentação e serviços gerais.

Há também vagas exclusivas para pessoas com deficiência e para o Programa Simm Mulher. Em algumas funções, é exigida experiência comprovada em carteira de trabalho.

Confira a lista completa:

Analista de Suprimentos Júnior

Ensino superior completo em Administração, Economia, Logística ou áreas afins, 6 meses de experiência, ter vivência em processos de compras e suprimentos.

Salário: 4.650,77 + benefícios

Vagas: 1

Engenheiro Civil

Ensino superior completo em Engenharia Civil, 6 meses de experiência, imprescindível: ter conhecimento em desenvolvimento de projetos complementares no Autocad/Revit.

Salário: 4.189,69 + benefícios

Vagas: 1

Oficial de Manutenção Predial

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter Carteira de Reservista ou Certificado da Dispensa.

Salário: 2.379,00 + benefícios

Vagas: 8

Atendente Comercial (vaga de estágio do PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio incompleto (estar cursando 1º ano pela manhã), sem experiência.

Salário: Bolsa a combinar + transporte

Vagas: 1

Auxiliar de Limpeza Pesada

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter Carteira de Reservista ou Certificado da Dispensa, vaga zoneada para moradores de Salvador e Camaçari.

Salário: 1.660,00 + benefícios

Vagas: 2

Vendedor Interno

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.814,26 + comissão

Vagas: 1

Recepcionista Atendente (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.655,00 + benefícios

Vagas: 1

Técnico em Enfermagem (Endoscopia)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter Coren atualizado e ter trabalhado na área de Endoscopia.

Salário: 3.297,32 + benefícios

Vagas: 1

Camareira

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Limpeza Pesada

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter carteira de reservista ou carta de dispensa.

Salário: 1.621,00 + benefícios

Vagas: 1

Motorista Entregador

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter CNH D.

Salário: 1.997,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Limpeza Pesada

Ensino médio completo, 6 meses experiência, ter carteira de reservista ou certificado da dispensa e disponibilidade para carregar peso.

Salário: 1.655,50 + benefícios

Vagas: 2

Atendente Balconista (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite e fácil acesso ao bairro da Pituba.

Salário: 1.621,00 + benefícios

Vagas: 1

Cuidador de Idosos (Regime de contratação MEI)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter carteira de reservista ou atestado de dispensa.

Salário: 1.621,00 + transporte

Vagas: 7

Social Media (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter experiência com redes sociais e desejável afinidade com maquiagem.

Salário: 1.700,00 + benefícios

Vagas: 1

Atendente de Balcão de Auto Peças

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter experiência no ramo de auto peças ou oficinas mecânicas.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Estoquista de Auto Peças

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter experiência no ramo de auto peças ou oficinas mecânicas.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Higienização Hospitalar

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter atuado na área de higienização hospitalar.

Salário: 1.945,00 + benefícios

Vagas: 2

Repositor de Mercadorias

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar no turno da noite/madrugada, imprescindível ter carteira de reservista ou comprovante da dispensa.

Salário: 1.621,00 + benefícios

Vagas: 4

Atendente de Balcão de Açougue

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar em horário de fechamento de loja.

Salário: 1.814,16 + benefícios

Vagas: 3

Fiscal de Prevenção e Perdas

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, desejável ter curso de Vigilante.

Salário: 1.934,94 + benefícios

Vagas: 2

Ajudante de Mecânico de Veículos

Ensino fundamental completo, sem experiência, ter CNH B, ter noções básicas de ferramentas manuais, vaga zoneada para moradores de Camaçari ou Dias D’Ávila.

Salário: 1.621,00 + benefícios

Vagas: 1

Veterinário

Ensino superior completo em Medicina Veterinária, 6 meses de experiência, imprescindível: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade para trabalhar tarde/noite (15h às 00h).

Salário: 2.800,00 + benefícios

Vagas: 1

Atendente de Telemarketing

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível: boa dicção e escrita, conhecimento de informática e disponibilidade de horário.

Salário: 1.621,00 + benefícios

Vagas: 25

Consultor de Vendas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter CNH B e disponibilidade para viajar.

Salário: 1.615,00 + comissão

Vagas: 1

Auxiliar de Cozinha

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa.

Salário: 1.679,23 + benefícios

Vagas: 1

Copeiro de Restaurante

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.621,00 + transporte

Vagas: 5

Boleiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.621,00 + transporte

Vagas: 1

Garçom

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.621,00 + transporte

Vagas: 5

Monitor de Qualidade em Teleatendimento

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.780,00 + benefícios

Vagas: 1

Padeiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Confeitaria (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.800,00 + benefícios

Vagas: 1

Vendedor Interno (vaga exclusiva para o PROGRAMA SIMM MULHER)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite (15h às 22h) e para trabalhar em Salvador ou Lauro de Freitas.

Salário: 1.820,00 + benefícios

Vagas: 10

Líder de Teleatendimento

Ensino superior completo em qualquer área, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para trabalhar tarde/noite (13h40 às 22h).

Salário: 2.573,95 + benefícios

Vagas: 3

Operador de Telemarketing Receptivo

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível: ter boa dicção, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para fazer somente treinamento online, disponibilidade de horário (manhã/tarde/noite).

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 75

Professor de Violão (vaga temporária de 30 dias)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para trabalhar manhã ou tarde e conforme a nova Lei Trabalhista a contratação será por MEI.

Salário: 1.800,00 + transporte

Vagas: 1

Caldeireiro a Lenha

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: possuir carteira de reservista ou comprovante da dispensa e ter disponibilidade para trabalhar em Simões Filho.

Salário: 2.300,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar Administrativo (vaga de estágio)

Ensino superior incompleto exclusivamente em Administração (estar cursando a partir do 4º semestre à noite), sem experiência, ter conhecimento em pacote Office.

Salário: Bolsa de 800,00 + benefícios

Vagas: 1

Mecânico de Veículos

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter CNH B.

Salário: 2.000,00 + benefícios

Vagas: 2

Preparador de Veículo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter CNH B.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo

Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática básica.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 50

Assistente de Licitação

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter informática intermediária.

Salário: 1.621,00 + benefícios

Vagas: 1

Ascensorista (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de Apoio à Estrutura Escolar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, ter informática intermediária.

Salário: 1.621,00 + benefícios

Vagas: 1

Operador de Produção (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para residir/atuar em Camaçari em regime de turnos. (Imprescindível laudo médico atualizado).

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 20

Assistente de Loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: A combinar

Vagas: 1

Auxiliar de Operação (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, sem experiência, imprescindível: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.

Salário: 1.621,00 + benefícios