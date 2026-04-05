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Resultado da Dupla de Páscoa: veja os números sorteados no concurso 2940

Prêmio de R$ 40 milhões foi sorteado neste sábado (4)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 08:03

Apostadores fazem fila em casa lotérica
Apostadores fazem fila em casa lotérica Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O concurso especial 2940 da Dupla Sena de Páscoa foi realizado na noite deste sábado (4), em São Paulo, com prêmio estimado em R$ 40 milhões. A modalidade não acumula, ou seja, caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor é dividido entre apostas com cinco acertos.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Confira os números sorteados:

1º sorteio: 05 – 13 – 18 – 29 – 31 – 33

2º sorteio: 01 – 08 – 15 – 19 – 21 – 22

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Diferente dos concursos regulares, a Dupla de Páscoa garante a distribuição do prêmio total. Se não houver ganhadores na faixa principal, o valor é repassado para as faixas seguintes.

O próximo concurso da Dupla Sena, de número 2941, será realizado nesta segunda-feira (6).

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