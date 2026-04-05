Resultado da Dupla de Páscoa: veja os números sorteados no concurso 2940

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 5 de abril de 2026 às 08:03
O concurso especial 2940 da Dupla Sena de Páscoa foi realizado na noite deste sábado (4), em São Paulo, com prêmio estimado em R$ 40 milhões. A modalidade não acumula, ou seja, caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor é dividido entre apostas com cinco acertos.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Confira os números sorteados:
1º sorteio: 05 – 13 – 18 – 29 – 31 – 33
2º sorteio: 01 – 08 – 15 – 19 – 21 – 22
Diferente dos concursos regulares, a Dupla de Páscoa garante a distribuição do prêmio total. Se não houver ganhadores na faixa principal, o valor é repassado para as faixas seguintes.
O próximo concurso da Dupla Sena, de número 2941, será realizado nesta segunda-feira (6).