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Quem é Frei Gilson e por que o religioso virou assunto nas redes sociais

Líder religioso reúne milhões de fiéis, mas posicionamentos e associações políticas geram críticas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 08:45

Frei Gilson
Frei Gilson Crédito: Divulgação

Frei Gilson se tornou um dos nomes mais comentados nas redes sociais nos últimos dias após a repercussão de falas recentes em pregações e do alcance de suas transmissões ao vivo, que reúnem milhões de espectadores.

Integrante da Ordem Franciscana, o religioso atua na Diocese de Santo Amaro, em São Paulo, e ganhou visibilidade com lives realizadas durante a madrugada. Os encontros são voltados à oração e espiritualidade e chegaram a ultrapassar a marca de 1 milhão de pessoas simultaneamente.

Frei Gilson

Frei Gilson por Divulgação
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Frei Gilson por Divulgação

O aumento nas buscas foi impulsionado por declarações que circularam nas redes sociais. Em um dos vídeos, Frei Gilson afirmou que mulheres foram criadas para serem “auxiliares” dos homens, o que gerou críticas e ampliou o debate. Em outras ocasiões, também fez falas com críticas ao comunismo, o que reforçou a repercussão.

O alcance das transmissões ajuda a explicar por que ele é admirado por parte do público. Seguidores veem o frei como uma referência de fé e apoio espiritual, especialmente por oferecer acolhimento em suas lives, que cresceram durante a pandemia.

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Por outro lado, ele também enfrenta rejeição. Nas redes sociais, seu nome passou a ser associado a figuras e grupos ligados à direita, incluindo apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, além de conteúdos com posicionamento conservador. Essas associações, somadas às falas polêmicas, ampliaram as críticas.

Enquanto apoiadores afirmam que ele sofre ataques por defender valores religiosos, críticos questionam a proximidade com pautas políticas e o teor de algumas declarações.

A combinação entre grande alcance digital, discurso religioso e inserção em temas sensíveis ajuda a explicar por que Frei Gilson mobiliza, ao mesmo tempo, forte apoio e rejeição nas redes sociais.

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