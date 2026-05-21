TECNOLOGIA

Quando as ligações de spam de número desconhecido não param: existe uma frase simples que pode diminuir o incômodo

Especialistas recomendam uma negativa objetiva durante a ligação, sem confirmar dados pessoais, senhas ou códigos



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 21 de maio de 2026 às 04:04

Chamadas e mensagens suspeitas podem deixar o usuário em alerta quando surgem de números desconhecidos Crédito: Freepik

Basta o celular tocar com um número desconhecido para muita gente já imaginar o incômodo. Às vezes, é uma chamada comercial insistente. Em outras situações, o contato pode tentar obter dados pessoais, códigos de autenticação ou informações bancárias usando pressão e senso de urgência.

Esse tipo de ligação atinge milhões de pessoas todos os dias, principalmente quem já cadastrou o telefone em promoções, lojas e serviços online. A partir daí, o número pode circular em bases comerciais e ser usado por centrais de atendimento ou sistemas automatizados.

Chamadas spam? 1 de 6

Bloquear a chamada ajuda, mas nem sempre resolve. Muitas empresas e programas usam números rotativos, o que permite trocar a linha de origem e voltar a ligar poucos dias depois.

Também existem sistemas capazes de testar milhares de telefones em grande escala. Quando identificam que uma linha está ativa, ela pode continuar aparecendo em diferentes listas de contatos comerciais.

Resposta objetiva

Entre os cuidados citados por especialistas em privacidade digital, a orientação é responder de forma curta, dizendo que não deseja receber novas chamadas e solicitando a remoção do número dos registros.

A lógica é simples: a frase deixa claro que o usuário não autoriza novos contatos comerciais. Empresas que seguem regras de proteção de dados costumam registrar esse pedido internamente, o que pode reduzir novas tentativas feitas pela mesma central.

Desligar imediatamente parece mais prático, mas pode ter o efeito contrário em alguns sistemas automáticos. Para essas ferramentas, uma ligação atendida ou interrompida rapidamente pode servir apenas como sinal de que o telefone existe e está em uso.

Por isso, o melhor caminho é não prolongar a conversa. A negativa deve ser objetiva, seguida do encerramento da chamada.

Menos conversa

Durante a ligação, qualquer confirmação desnecessária deve ser evitada. Não é recomendado dizer sim automaticamente, confirmar dados pessoais, informar códigos ou passar senhas.

Esse cuidado vale mesmo quando a chamada parece apenas comercial. Contatos suspeitos podem usar perguntas simples para manter a pessoa na linha ou criar uma falsa sensação de urgência.

Quanto menos informação for entregue, menor o risco. Uma resposta curta reduz a abertura para insistência e ajuda a evitar que uma ligação irritante vire um problema de segurança digital.

Filtros no celular

Além da resposta direta, as ferramentas do próprio aparelho podem diminuir o volume de chamadas indesejadas. Android e alguns modelos Samsung e Google Pixel têm sistemas automáticos para identificar ligações suspeitas.

Ativar o filtro de spam no aplicativo de chamadas é uma das medidas mais úteis no dia a dia. Reportar números suspeitos também ajuda a reforçar esse tipo de bloqueio.

Outros cuidados completam a proteção: evitar cadastrar o telefone em sites desconhecidos, não retornar chamadas estranhas automaticamente e manter aplicativos de segurança atualizados.