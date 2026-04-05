DENÚNCIA

Mulher denuncia cantor de pagode por agressão e pede socorro nas redes sociais: 'Só quero continuar viva'

Mulher relata violência ao longo de seis anos e diz temer pela própria vida

Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 10:14

Naldinho Rosa é acusado de agredir a ex Crédito: Reprodução

Uma denúncia de violência doméstica contra um cantor de pagode levou o caso à polícia no Rio de Janeiro. O vocalista do grupo Balacobaco, Reinaldo Rosa Vieira, conhecido como Naldinho Rosa, é investigado após acusações feitas pela ex-companheira, Michelly Marques, com quem teve um relacionamento de seis anos e dois filhos.

Naldinho Rosa 1 de 5

Segundo relatos divulgados por ela nas redes sociais, as agressões teriam ocorrido de forma recorrente durante o relacionamento, inclusive na frente do filho do casal. Em um dos desabafos, afirmou: “As pessoas não conseguem entender que a agressão existe. Não é mentira. Ele me pegou no pescoço, meu filho entrou na frente para me defender, quantas vezes ele quebrou prato na parede para não quebrar na minha cara, quantas vezes veio pra cima de mim. Fui agredida várias vezes, de tomar tapa e cair no chão, humilhação na rua”.

A ex-companheira disse ainda que decidiu tornar o caso público como um pedido de ajuda. “Isso não é exposição. Isso é um pedido de socorro. Tenho medo. Tenho provas. Tenho denúncia. Eu só quero continuar viva”, declarou. Ela também afirma que, ao longo da relação, foi colocada em situações de risco dentro da própria casa, incluindo o temor de contrair doenças sexualmente transmissíveis.

De acordo com a defesa de Michelly Marques, uma medida protetiva foi solicitada e concedida pela Justiça, determinando o afastamento do cantor. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá.

Durante a apuração, vieram à tona vídeos, mensagens e áudios relacionados ao caso. Parte do material foi obtida pelo portal LeoDias e mostra momentos de forte abalo emocional da mulher, além de conversas em que ela questiona atitudes do ex-companheiro.

Também segundo o portal LeoDias, há registros de mensagens atribuídas ao cantor em contato com um profissional de saúde, mencionando o uso de medicação e a possibilidade de encaminhamento para atendimento psiquiátrico da ex-companheira.

Após tornar o caso público, a mulher afirma que ela e familiares passaram a sofrer represálias, o que aumentou o medo em relação à própria segurança.

O grupo Balacobaco se pronunciou nas redes sociais e afirmou ser contra qualquer tipo de violência, mas informou que não irá tomar partido neste momento. Segundo a nota, os fatos devem ser apurados pelas autoridades competentes.

Já o cantor declarou que as acusações são graves e disse que pretende prestar esclarecimentos, sustentando que as denúncias não estariam acompanhadas de provas documentais.