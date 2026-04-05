Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher denuncia cantor de pagode por agressão e pede socorro nas redes sociais: 'Só quero continuar viva'

Mulher relata violência ao longo de seis anos e diz temer pela própria vida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 10:14

Naldinho Rosa é acusado de agredir a ex
Naldinho Rosa é acusado de agredir a ex Crédito: Reprodução

Uma denúncia de violência doméstica contra um cantor de pagode levou o caso à polícia no Rio de Janeiro. O vocalista do grupo Balacobaco, Reinaldo Rosa Vieira, conhecido como Naldinho Rosa, é investigado após acusações feitas pela ex-companheira, Michelly Marques, com quem teve um relacionamento de seis anos e dois filhos.

Naldinho Rosa

Naldinho Rosa é acusado de agredir a ex por Reprodução
Naldinho Rosa é acusado de agredir a ex por Reprodução
Naldinho Rosa é acusado de agredir a ex por Reprodução
Naldinho Rosa é acusado de agredir a ex por Reprodução
Naldinho Rosa é acusado de agredir a ex por Reprodução
1 de 5
Naldinho Rosa é acusado de agredir a ex por Reprodução

Segundo relatos divulgados por ela nas redes sociais, as agressões teriam ocorrido de forma recorrente durante o relacionamento, inclusive na frente do filho do casal. Em um dos desabafos, afirmou: “As pessoas não conseguem entender que a agressão existe. Não é mentira. Ele me pegou no pescoço, meu filho entrou na frente para me defender, quantas vezes ele quebrou prato na parede para não quebrar na minha cara, quantas vezes veio pra cima de mim. Fui agredida várias vezes, de tomar tapa e cair no chão, humilhação na rua”.

A ex-companheira disse ainda que decidiu tornar o caso público como um pedido de ajuda. “Isso não é exposição. Isso é um pedido de socorro. Tenho medo. Tenho provas. Tenho denúncia. Eu só quero continuar viva”, declarou. Ela também afirma que, ao longo da relação, foi colocada em situações de risco dentro da própria casa, incluindo o temor de contrair doenças sexualmente transmissíveis.

Leia mais

Imagem - Briga de herdeiros por fazenda: processo mais antigo da Bahia vira 'novela' e é concluído após quase 40 anos

Briga de herdeiros por fazenda: processo mais antigo da Bahia vira 'novela' e é concluído após quase 40 anos

Imagem - Lembra dele? Longe da TV há 7 anos, ex-estrela da ESPN diz que perdeu tudo e está 'extremamente pobre'

Lembra dele? Longe da TV há 7 anos, ex-estrela da ESPN diz que perdeu tudo e está 'extremamente pobre'

Imagem - Carne, bebida alcoólica e sexo: veja o que é proibido no Domingo de Páscoa, segundo a Igreja

Carne, bebida alcoólica e sexo: veja o que é proibido no Domingo de Páscoa, segundo a Igreja

De acordo com a defesa de Michelly Marques, uma medida protetiva foi solicitada e concedida pela Justiça, determinando o afastamento do cantor. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá.

Durante a apuração, vieram à tona vídeos, mensagens e áudios relacionados ao caso. Parte do material foi obtida pelo portal LeoDias e mostra momentos de forte abalo emocional da mulher, além de conversas em que ela questiona atitudes do ex-companheiro.

Também segundo o portal LeoDias, há registros de mensagens atribuídas ao cantor em contato com um profissional de saúde, mencionando o uso de medicação e a possibilidade de encaminhamento para atendimento psiquiátrico da ex-companheira.

Leia mais

Imagem - Quem é Frei Gilson e por que o religioso virou assunto nas redes sociais

Quem é Frei Gilson e por que o religioso virou assunto nas redes sociais

Imagem - Domingo de Páscoa é feriado? Entenda o que diz a lei no Brasil

Domingo de Páscoa é feriado? Entenda o que diz a lei no Brasil

Imagem - Resultado da Dupla de Páscoa: veja os números sorteados no concurso 2940

Resultado da Dupla de Páscoa: veja os números sorteados no concurso 2940

Após tornar o caso público, a mulher afirma que ela e familiares passaram a sofrer represálias, o que aumentou o medo em relação à própria segurança.

O grupo Balacobaco se pronunciou nas redes sociais e afirmou ser contra qualquer tipo de violência, mas informou que não irá tomar partido neste momento. Segundo a nota, os fatos devem ser apurados pelas autoridades competentes.

Já o cantor declarou que as acusações são graves e disse que pretende prestar esclarecimentos, sustentando que as denúncias não estariam acompanhadas de provas documentais.

O caso segue em investigação e ainda não há conclusão oficial.

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Novo casal? Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB; veja quem

Novo casal? Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB; veja quem
Imagem - Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'

Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'