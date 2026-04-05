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Carne, bebida alcoólica e sexo: veja o que é proibido no Domingo de Páscoa, segundo a Igreja

Data recomenda moderação, descanso e foco espiritual

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 10:00

Churrasco e bebida
Churrasco e bebida Crédito: Imagem gerada por IA

O Domingo de Páscoa, celebrado neste domingo (5), não impõe proibições rígidas aos fiéis, diferentemente da Sexta-feira Santa. Na tradição da Igreja Católica, a data marca a ressurreição de Jesus Cristo e é considerada um momento de celebração, não de restrição.

Ainda assim, há orientações importantes. A principal recomendação é evitar o chamado “trabalho servil desnecessário”, ou seja, atividades que possam ser adiadas e que impeçam o descanso ou a vivência do sentido religioso da data.

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A Igreja também orienta que o dia seja dedicado à espiritualidade, com participação na missa, momentos de reflexão e convivência em família. Práticas como a caridade também são incentivadas.

Diferente da Sexta-feira Santa, não há restrições alimentares no Domingo de Páscoa. Ou seja, está permitido consumir carne normalmente. O mesmo vale para o consumo de bebidas, desde que com moderação, já que o dia é considerado festivo.

Presentes para a Páscoa

Perfumes, hidratantes e maquiagem entram como alternativas criativas para presentear na Páscoa por Divulgação
Perfumes, hidratantes e maquiagem entram como alternativas criativas para presentear na Páscoa por Divulgação
Perfumes, hidratantes e maquiagem entram como alternativas criativas para presentear na Páscoa por Divulgação
Perfumes, hidratantes e maquiagem entram como alternativas criativas para presentear na Páscoa por Divulgação
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Perfumes, hidratantes e maquiagem entram como alternativas criativas para presentear na Páscoa por Divulgação

Também não há proibição em relação à vida íntima dos casais. A recomendação geral da Igreja está mais ligada ao equilíbrio, ao respeito e à consciência do significado da data.

Ao longo da Semana Santa, muitos fiéis evitam festas e atividades mais agitadas como forma de respeito ao período. Já no domingo, o foco muda para a celebração, mas mantendo o senso de moderação e o caráter simbólico da Páscoa.

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