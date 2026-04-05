Páscoa traz mensagens especiais para guiar os 12 signos; veja previsões completas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 5 de abril de 2026 às 11:30
A Páscoa chega como um momento simbólico de renovação, recomeço e reflexão. Para além do significado religioso, o período também é visto como uma oportunidade de mudança interna, com cada signo sendo impactado de forma diferente por esse chamado de transformação.
Na astrologia, essa energia conversa diretamente com o início do ciclo zodiacal, reforçando a ideia de novos começos e decisões importantes. A seguir, veja a mensagem para cada signo neste período:
Áries
A renovação acontece quando você entende que não precisa provar nada para ninguém. O momento pede mais consciência nas atitudes e menos impulsividade ao iniciar novos ciclos.
Touro
É hora de desapegar do que já não faz sentido. A evolução virá quando você aceitar mudanças sem medo de perder a estabilidade.
Características dos signos Ascendentes
Gêmeos
O período pede desacelerar a mente. Nem tudo precisa ser resolvido agora. A transformação vem ao ouvir mais o coração.
Câncer
A energia da Páscoa convida à cura do passado. O perdão, especialmente o próprio, será essencial para iniciar um novo ciclo.
Leão
Mostrar vulnerabilidade será a chave da renovação. Nem sempre é preciso ser forte o tempo todo.
Perfume ideal para cada signo
Virgem
Aceitar que nem tudo será perfeito pode abrir novos caminhos. O momento pede mais confiança no processo.
Libra
Priorizar a si mesmo será essencial. Equilíbrio também significa não se colocar sempre em segundo plano.
Escorpião
O desafio será abrir mão do controle. A transformação virá ao confiar mais no que não pode ser visto.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Sagitário
A renovação está no presente. O momento pede conexão com o agora, sem fugir da realidade.
Capricórnio
Permitir-se descansar será fundamental. Dividir responsabilidades também faz parte do crescimento.
O drink que combina com cada signo
Aquário
Reconectar-se com as emoções é o principal chamado. Nem tudo precisa ser racional.
Peixes
Um ciclo se encerra para dar lugar a outro mais consciente. A clareza emocional será o ponto de partida para esse novo começo.