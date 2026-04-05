ASTROLOGIA

Páscoa traz mensagens especiais para guiar os 12 signos; veja previsões completas

Período simboliza recomeços e convida cada signo a rever atitudes e caminhos

Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 11:30

Signo Crédito: Shutterstock

A Páscoa chega como um momento simbólico de renovação, recomeço e reflexão. Para além do significado religioso, o período também é visto como uma oportunidade de mudança interna, com cada signo sendo impactado de forma diferente por esse chamado de transformação.

Na astrologia, essa energia conversa diretamente com o início do ciclo zodiacal, reforçando a ideia de novos começos e decisões importantes. A seguir, veja a mensagem para cada signo neste período:

Áries

A renovação acontece quando você entende que não precisa provar nada para ninguém. O momento pede mais consciência nas atitudes e menos impulsividade ao iniciar novos ciclos.

Touro

É hora de desapegar do que já não faz sentido. A evolução virá quando você aceitar mudanças sem medo de perder a estabilidade.

Características dos signos Ascendentes 1 de 4

Gêmeos

O período pede desacelerar a mente. Nem tudo precisa ser resolvido agora. A transformação vem ao ouvir mais o coração.

Câncer

A energia da Páscoa convida à cura do passado. O perdão, especialmente o próprio, será essencial para iniciar um novo ciclo.

Leão

Mostrar vulnerabilidade será a chave da renovação. Nem sempre é preciso ser forte o tempo todo.

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Virgem

Aceitar que nem tudo será perfeito pode abrir novos caminhos. O momento pede mais confiança no processo.

Libra

Priorizar a si mesmo será essencial. Equilíbrio também significa não se colocar sempre em segundo plano.

Escorpião

O desafio será abrir mão do controle. A transformação virá ao confiar mais no que não pode ser visto.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Sagitário

A renovação está no presente. O momento pede conexão com o agora, sem fugir da realidade.

Capricórnio

Permitir-se descansar será fundamental. Dividir responsabilidades também faz parte do crescimento.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Aquário

Reconectar-se com as emoções é o principal chamado. Nem tudo precisa ser racional.

Peixes