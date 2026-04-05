Anjo da Guarda traz alerta para 3 signos neste domingo (5 de abril): cuidado com desgaste nas relações

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 5 de abril de 2026 às 00:00
O domingo (5) começa com uma energia voltada para relações e convivência. O Anjo da Guarda indica que pequenos conflitos podem surgir, principalmente por falhas de comunicação ou atitudes impulsivas.
Para três signos, o momento pede mais cuidado com o outro e com as próprias reações.
Touro
Taurinos podem se irritar com facilidade em situações simples. O Anjo da Guarda alerta para respostas duras.
O ideal será ter mais paciência e evitar conflitos.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Câncer
Cancerianos podem se sentir mais sensíveis e acabar interpretando tudo de forma pessoal. O risco é gerar desgaste emocional.
O momento pede mais diálogo e menos suposição.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Aquário
Aquarianos podem agir de forma mais distante ou fria, o que pode causar mal-entendidos. O Anjo da Guarda indica atenção com atitudes.
O recado é se expressar com mais clareza.
As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa
Mensagem do dia
Cuidar da forma como você se comunica evita conflitos e fortalece relações.