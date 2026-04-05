ASTROLOGIA

Anjo da Guarda traz alerta para 3 signos neste domingo (5 de abril): cuidado com desgaste nas relações

O domingo (5) pede mais paciência e atenção com atitudes que podem gerar afastamentos

Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 00:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

O domingo (5) começa com uma energia voltada para relações e convivência. O Anjo da Guarda indica que pequenos conflitos podem surgir, principalmente por falhas de comunicação ou atitudes impulsivas.

Para três signos, o momento pede mais cuidado com o outro e com as próprias reações.

Touro

Taurinos podem se irritar com facilidade em situações simples. O Anjo da Guarda alerta para respostas duras.

O ideal será ter mais paciência e evitar conflitos.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Câncer

Cancerianos podem se sentir mais sensíveis e acabar interpretando tudo de forma pessoal. O risco é gerar desgaste emocional.

O momento pede mais diálogo e menos suposição.

As cores de cada signo | Câncer: prata 1 de 5

Aquário

Aquarianos podem agir de forma mais distante ou fria, o que pode causar mal-entendidos. O Anjo da Guarda indica atenção com atitudes.

O recado é se expressar com mais clareza.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa 1 de 5

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