Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda traz alerta para 3 signos neste domingo (5 de abril): cuidado com desgaste nas relações

O domingo (5) pede mais paciência e atenção com atitudes que podem gerar afastamentos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 00:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

O domingo (5) começa com uma energia voltada para relações e convivência. O Anjo da Guarda indica que pequenos conflitos podem surgir, principalmente por falhas de comunicação ou atitudes impulsivas.

Para três signos, o momento pede mais cuidado com o outro e com as próprias reações.

Leia mais

Imagem - O McItália voltou! Conheça os sanduíches da Copa 2026 do McDonald’s

O McItália voltou! Conheça os sanduíches da Copa 2026 do McDonald’s

Imagem - Almoço de Páscoa: 4 receitas simples e econômicas para fazer sem gastar muito

Almoço de Páscoa: 4 receitas simples e econômicas para fazer sem gastar muito

Touro

Taurinos podem se irritar com facilidade em situações simples. O Anjo da Guarda alerta para respostas duras.

O ideal será ter mais paciência e evitar conflitos.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Câncer

Cancerianos podem se sentir mais sensíveis e acabar interpretando tudo de forma pessoal. O risco é gerar desgaste emocional.

O momento pede mais diálogo e menos suposição.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Aquário

Aquarianos podem agir de forma mais distante ou fria, o que pode causar mal-entendidos. O Anjo da Guarda indica atenção com atitudes.

O recado é se expressar com mais clareza.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Mensagem do dia

Cuidar da forma como você se comunica evita conflitos e fortalece relações.

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Novo casal? Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB; veja quem

Novo casal? Álvaro é flagrado aos beijos com ex-BBB; veja quem
Imagem - Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'

Anitta sofre ataques religiosos após performance no 'Domingão': 'País laico'