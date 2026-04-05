ASTROLOGIA

Hoje (5 de abril) novo portal se abre para 2 signos: cura emocional e oportunidades inesperadas

Momento espiritual favorece recomeços, com proteção dos astros

Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 10:52

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A energia da Páscoa chega com um significado forte de renovação, recomeço e transformação. Neste período, o momento favorece quem está disposto a deixar o passado para trás e abrir espaço para novas oportunidades.

Para dois signos, essa fase será ainda mais especial, com sinais claros de proteção espiritual e caminhos se abrindo de forma inesperada.

Touro

Taurinos entram em um ciclo de estabilidade e colheita. A bênção desta Páscoa vem na forma de segurança, principalmente no campo financeiro e emocional. Situações que estavam travadas tendem a começar a fluir.

No amor, o momento favorece reconciliações ou relações mais firmes. A energia é de construção e tranquilidade.

Perfume ideal para Touro 1 de 4

Peixes

Piscianos serão profundamente tocados por uma energia de cura e renovação. A bênção desta Páscoa vem no emocional, trazendo alívio de dores antigas e mais leveza para seguir em frente.

No espiritual, a conexão estará mais forte, favorecendo decisões mais alinhadas com o que você realmente sente.

Decoração que é a cara de Peixes 1 de 10

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