Hoje (5 de abril) novo portal se abre para 2 signos: cura emocional e oportunidades inesperadas

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Fernanda Varela
Publicado em 5 de abril de 2026 às 10:52
A energia da Páscoa chega com um significado forte de renovação, recomeço e transformação. Neste período, o momento favorece quem está disposto a deixar o passado para trás e abrir espaço para novas oportunidades.
Para dois signos, essa fase será ainda mais especial, com sinais claros de proteção espiritual e caminhos se abrindo de forma inesperada.
Touro
Taurinos entram em um ciclo de estabilidade e colheita. A bênção desta Páscoa vem na forma de segurança, principalmente no campo financeiro e emocional. Situações que estavam travadas tendem a começar a fluir.
No amor, o momento favorece reconciliações ou relações mais firmes. A energia é de construção e tranquilidade.
Perfume ideal para Touro
Peixes
Piscianos serão profundamente tocados por uma energia de cura e renovação. A bênção desta Páscoa vem no emocional, trazendo alívio de dores antigas e mais leveza para seguir em frente.
No espiritual, a conexão estará mais forte, favorecendo decisões mais alinhadas com o que você realmente sente.
Decoração que é a cara de Peixes
Mensagem do dia
A Páscoa não é só sobre recomeçar, mas sobre escolher um novo caminho com mais consciência e fé.