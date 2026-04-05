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Hoje (5 de abril) novo portal se abre para 2 signos: cura emocional e oportunidades inesperadas

Momento espiritual favorece recomeços, com proteção dos astros

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de abril de 2026 às 10:52

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

A energia da Páscoa chega com um significado forte de renovação, recomeço e transformação. Neste período, o momento favorece quem está disposto a deixar o passado para trás e abrir espaço para novas oportunidades.

Para dois signos, essa fase será ainda mais especial, com sinais claros de proteção espiritual e caminhos se abrindo de forma inesperada.

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Touro

Taurinos entram em um ciclo de estabilidade e colheita. A bênção desta Páscoa vem na forma de segurança, principalmente no campo financeiro e emocional. Situações que estavam travadas tendem a começar a fluir.

No amor, o momento favorece reconciliações ou relações mais firmes. A energia é de construção e tranquilidade.

Perfume ideal para Touro

Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA

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Peixes

Piscianos serão profundamente tocados por uma energia de cura e renovação. A bênção desta Páscoa vem no emocional, trazendo alívio de dores antigas e mais leveza para seguir em frente.

No espiritual, a conexão estará mais forte, favorecendo decisões mais alinhadas com o que você realmente sente.

Decoração que é a cara de Peixes

Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: banheiro estilo spa relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho com luz de fim de tarde por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho de meditação ou introspecção por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: varanda com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com cortinas leves e movimento por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto com iluminação indireta e clima íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho artístico e sensível por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com elementos aquáticos e fluidos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto delicado com tecidos leves por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA

Mensagem do dia

A Páscoa não é só sobre recomeçar, mas sobre escolher um novo caminho com mais consciência e fé.

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