Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a casa de Rita Batista, casarão dos anos 1950 em Salvador que levou prêmio nacional de arquitetura e design

Após deixar o comando do 'É de Casa', a artista dá vida à Ladisa em 'A Nobreza do Amor'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de abril de 2026 às 14:52

Casa de Rita Batista em Salvador ganhou prêmio de decoração
Casa de Rita Batista em Salvador ganhou prêmio de decoração Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Se você estava acostumado a ver Rita Batista comandando as manhãs de sábado, prepare-se para uma versão bem diferente da baiana. Recentemente, ela deixou o time de apresentadores do 'É de Casa' para mergulhar de cabeça na atuação. Em 'A Nobreza do Amor', Rita interpreta Ladisa, uma mulher de fibra que transforma o luto pelo marido em força para liderar a resistência no reino de Batanga.

Para Rita, essa transição não foi por acaso. "Sou rata de Vale a Pena Ver de Novo desde sempre", confessa. A vontade de interpretar um personagem com voz e sotaque próprios surgiu após participações pontuais na emissora. No fim do ano passado, ela decidiu se voluntariar para um teste e o "sim" veio em novembro, exigindo uma mudança radical na agenda. Segundo ela, o ritmo de novela não permite "visitas", exigindo entrega total à cidade cenográfica e às locações.

Casa da Rita Batista em Salvador

Casa da Rita Batista por Divulgação
Casa de Rita Batista em Salvador ganhou prêmio de decoração por Reprodução/Redes Sociais
Rita Batista mora em sobrado de 220m² em Salvador por Reprodução/Redes Sociais
Rita Batista chama o sobrado onde mora de 'Casa da sorte' por Reprodução/Redes Sociais
Casa de Rita Batista em Salvador ganhou prêmio de decoração por Reprodução/Redes Sociais
Casa de Rita Batista fica no Centro de Salvador por Reprodução/Redes Sociais
Rita Batista com o filho, Martim, em sua casa em Salvador por Reprodução/Redes Sociais
Rita Batista com o filho, Martim, em sua casa em Salvador por Reprodução/Redes Sociais
Decoração da casa de Rita Batista em Salvador por Reprodução/Redes Sociais
Casa de Rita Batista em Salvador ganhou prêmio de decoração por Reprodução/Redes Sociais
Rita Batista com amigos em sua casa em Salvador por Reprodução/Redes Sociais
Rita Batista em sua casa em Salvador por Reprodução/Redes Sociais
Rita Batista mora em sobrado de 220m² em Salvador por Reprodução/Redes Sociais
Casa da jornalista Rita Batista na Bahia é cheia de arte brasileira por Divulgação/Gabriela Daltro/Editora Globo
Casa da jornalista Rita Batista na Bahia é cheia de arte brasileira por Divulgação/Gabriela Daltro/Editora Globo
Casa da jornalista Rita Batista na Bahia é cheia de arte brasileira por Divulgação/Gabriela Daltro/Editora Globo
Casa da jornalista Rita Batista na Bahia é cheia de arte brasileira por Divulgação/Gabriela Daltro/Editora Globo
Casa da jornalista Rita Batista na Bahia é cheia de arte brasileira por Divulgação/Gabriela Daltro/Editora Globo
Casa da jornalista Rita Batista na Bahia é cheia de arte brasileira por Divulgação/Gabriela Daltro/Editora Globo
Casa da jornalista Rita Batista na Bahia é cheia de arte brasileira por Divulgação/Gabriela Daltro/Editora Globo
Casa da jornalista Rita Batista na Bahia é cheia de arte brasileira por Divulgação/Gabriela Daltro/Editora Globo
Casa da jornalista Rita Batista na Bahia é cheia de arte brasileira por Divulgação/Gabriela Daltro/Editora Globo
Casa da jornalista Rita Batista na Bahia é cheia de arte brasileira por Divulgação/Gabriela Daltro/Editora Globo
Casa da jornalista Rita Batista na Bahia é cheia de arte brasileira por Divulgação/Gabriela Daltro/Editora Globo
Casa da jornalista Rita Batista na Bahia é cheia de arte brasileira por Divulgação/Gabriela Daltro/Editora Globo
Casa de Rita Batista em Salvador ganhou prêmio de decoração por Reprodução/Redes Sociais
1 de 26
Casa da Rita Batista por Divulgação

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Rita Batista estreia como atriz e encara virada na carreira: 'É a estreia de uma primeira vez'

'A Nobreza do Amor': Veja a primeira foto de Rita Batista como atriz na nova novela da Globo

Leia 5 mantras de Rita Batista para abrir caminhos e preparar a chegada de 2026

Da rádio às telas: conheça dores e sonhos de Rita Batista, a jornalista baiana que vai virar atriz

Rita Batista revela que teve primeiro orgasmo aos 25: 'Depende mais de você'

Apesar de sua personagem ser uma combatente, Rita aproveita o momento para questionar o uso excessivo do termo no dia a dia. Para ela, chamar uma mulher preta de "guerreira" nem sempre é um elogio. "É desculpa do patriarcado para nos sobrecarregar", dispara. A atriz defende que guerreiras são personagens como Ladisa ou Xena, que enfrentam batalhas reais, e que o termo muitas vezes camufla a exaustão de mulheres que precisam lidar com tudo sozinhas.

Quando as gravações dão uma pausa, o destino de Rita é sua "Casa da Sorte". Localizado no tradicional bairro dos Barris, em Salvador, o imóvel tem 80 anos e foi encontrado de forma quase mística durante a pandemia. A casa fica vizinha ao templo da Sukyo Mahikari, organização espiritualista da qual Rita é membra e onde viveu momentos cruciais, como o início do seu antigo casamento.

O projeto do sobrado dos anos 1950 levou o prêmio da Revista Casa e Jardim na categoria Brasilidades em 2024. O imóvel teve sua reforma assinada pelo escritório NR Arquitetura, dos arquitetos Naissa Vieiralves e Roberto Leal Neto e concorria contra outros dois projetos.

Rita Batista estreia como Ladisa

Rita Batista estreia como Ladisa em A Nobreza do Amor e marca nova fase na carreira por Globo/Estevam Avellar
Rita Batista estreia como Ladisa em A Nobreza do Amor e marca nova fase na carreira por Globo/Estevam Avellar
1 de 2
Rita Batista estreia como Ladisa em A Nobreza do Amor e marca nova fase na carreira por Globo/Estevam Avellar

A mudança para o casarão coincidiu com reviravoltas intensas, o convite para ser repórter em São Paulo, o fim do matrimônio e a correria com o filho pequeno. "As coisas se encadeiam de uma forma que não é possível ser apenas coincidência", reflete a artista, que acredita no ordenamento divino de cada fase de sua vida.

Além de brilhar no horário das 18h, Rita também celebra o lançamento de seu livro, "A vida é um presente 2" (Editora Planeta). A obra é um convite ao autoconhecimento e reflete sobre a importância de se observar antes de tomar grandes decisões. 

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (6) para ter uma semana de sorte

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (6) para ter uma semana de sorte

Imagem - Morte trágica e acusação de roubo agitam a semana em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (6 a 11 de abril)

Morte trágica e acusação de roubo agitam a semana em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (6 a 11 de abril)

Imagem - Enquete BBB 26: Jordana, Marciele ou Samira quem deve ser eliminada no Paredão?

Enquete BBB 26: Jordana, Marciele ou Samira quem deve ser eliminada no Paredão?

Tags:

Salvador Jornalista Casarão Casa Rita Batista

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Anjo da Guarda faz visita inesperada para 2 signos nesta segunda-feira (6 de abril): evite sobrecarga e cuide da mente

Anjo da Guarda faz visita inesperada para 2 signos nesta segunda-feira (6 de abril): evite sobrecarga e cuide da mente
Imagem - Robbie Williams retorna ao Brasil para show único após 20 anos; veja valores

Robbie Williams retorna ao Brasil para show único após 20 anos; veja valores