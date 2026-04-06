CASA DOS FAMOSOS

Como é a casa de Rita Batista, casarão dos anos 1950 em Salvador que levou prêmio nacional de arquitetura e design

Após deixar o comando do 'É de Casa', a artista dá vida à Ladisa em 'A Nobreza do Amor'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de abril de 2026 às 14:52

Casa de Rita Batista em Salvador ganhou prêmio de decoração Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Se você estava acostumado a ver Rita Batista comandando as manhãs de sábado, prepare-se para uma versão bem diferente da baiana. Recentemente, ela deixou o time de apresentadores do 'É de Casa' para mergulhar de cabeça na atuação. Em 'A Nobreza do Amor', Rita interpreta Ladisa, uma mulher de fibra que transforma o luto pelo marido em força para liderar a resistência no reino de Batanga.

Para Rita, essa transição não foi por acaso. "Sou rata de Vale a Pena Ver de Novo desde sempre", confessa. A vontade de interpretar um personagem com voz e sotaque próprios surgiu após participações pontuais na emissora. No fim do ano passado, ela decidiu se voluntariar para um teste e o "sim" veio em novembro, exigindo uma mudança radical na agenda. Segundo ela, o ritmo de novela não permite "visitas", exigindo entrega total à cidade cenográfica e às locações.

Casa da Rita Batista em Salvador 1 de 26

Apesar de sua personagem ser uma combatente, Rita aproveita o momento para questionar o uso excessivo do termo no dia a dia. Para ela, chamar uma mulher preta de "guerreira" nem sempre é um elogio. "É desculpa do patriarcado para nos sobrecarregar", dispara. A atriz defende que guerreiras são personagens como Ladisa ou Xena, que enfrentam batalhas reais, e que o termo muitas vezes camufla a exaustão de mulheres que precisam lidar com tudo sozinhas.

Quando as gravações dão uma pausa, o destino de Rita é sua "Casa da Sorte". Localizado no tradicional bairro dos Barris, em Salvador, o imóvel tem 80 anos e foi encontrado de forma quase mística durante a pandemia. A casa fica vizinha ao templo da Sukyo Mahikari, organização espiritualista da qual Rita é membra e onde viveu momentos cruciais, como o início do seu antigo casamento.

O projeto do sobrado dos anos 1950 levou o prêmio da Revista Casa e Jardim na categoria Brasilidades em 2024. O imóvel teve sua reforma assinada pelo escritório NR Arquitetura, dos arquitetos Naissa Vieiralves e Roberto Leal Neto e concorria contra outros dois projetos.

Rita Batista estreia como Ladisa 1 de 2

A mudança para o casarão coincidiu com reviravoltas intensas, o convite para ser repórter em São Paulo, o fim do matrimônio e a correria com o filho pequeno. "As coisas se encadeiam de uma forma que não é possível ser apenas coincidência", reflete a artista, que acredita no ordenamento divino de cada fase de sua vida.