iNSPIRAÇÃO PRETA

Da rádio às telas: conheça dores e sonhos de Rita Batista, a jornalista baiana que vai virar atriz

Apresentadora do “É de Casa” se despediu do programa para começar a carreira como atriz na próxima novela das 18h

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 05:00

Rita Batista começou nas rádios de Salvador e agora será atriz na Globo Crédito: Engels Miranda/Divulgação

“Eu me orgulho da minha trajetória”. Ao olhar para a própria vida e carreira, é assim que a jornalista Rita Batista se sente em relação ao que conquistou. Ela, que agora se prepara para o primeiro papel como atriz da TV Globo, reconhece a ascensão que viveu das rádios de Salvador para a dramaturgia em 2026 e não quer se dissociar do rótulo de comunicadora.

Após três anos no comando do programa “É de Casa”, a jornalista se despediu da equipe no último sábado (15) para iniciar um novo desafio: a carreira como atriz na próxima novela das 18h, chamada de “A Nobreza do Amor”. Será a primeira vez que ela interpreta uma personagem, embora não seja sua estreia em convites da emissora. Antes, a comunicadora já havia sido chamada para “Vai na Fé” e “Fuzuê”, mas sempre para aparecer como ela mesma.

Rita Batista 1 de 5

Para a novela “A Nobreza do Amor”, Rita Batista realizou o teste, foi aprovada e agora aguarda para conferir como aparecerá no folhetim global. Apesar de não ter feito teatro, a performance sempre esteve no sangue.



“Sempre fui apaixonada pelo teatro, pelo cinema, pela televisão. Não fiz teatro profissional, mas sempre tive uma pontinha alí de atuação. Também canto e quem não sabia viu no Domingão com o Hulk quando cantei com Fafá de Belém”, relembra.

A nova conquista na carreira transporta Rita para o passado, quando estudava e pensava como contribuir com uma mudança no mundo - como todo jornalista, confessa. A vontade de denunciar as injustiças era latente e idealista, confessa, mas o propósito se manteve durante a carreira.

Como todo bom jornalista, a “cara de pau” é uma característica que não falta. Em agosto de 2003, enviou um e-mail para o radialista Mário Kertész dizendo: “sua rádio é ótima, mas vai ficar melhor comigo”. Ela foi contratada no mês seguinte para a Metrópole, onde conseguiu desenvolver as suas marcas no jornalismo.

“Sempre entendi que a seriedade não estava atrelada a sisudez, que a gente podia ser bem humorado, que podia brincar mesmo falando sério. A Metrópole me deu muito isso, de trazer esse bom humor para o jornalismo. Já era um ensaio para o entretenimento, que por sua vez não precisa ser vazio. Não precisa ser um festival de anedotas sem nenhum conteúdo”, diz.

Apesar da oportunidade no rádio, o sonho estava na televisão. Foi justamente nesta nova trajetória que começou a duvidar de si e quase desistiu. Pensou em permanecer na zona de conforto. As reprovações em testes e a dificuldade de, como mulher negra, conquistar espaço em um ambiente ainda pouco plural alimentavam suas inseguranças.

Rita Batista 1 de 12

“Cheguei a duvidar da minha capacidade, porque você está sempre inadequada. Sempre você precisa fazer alguma coisa a mais do que as outras pessoas. E ter muito cuidado com isso. Fiz muitos testes no início e nunca passava, sempre era uma questão. O cabelo, a linguagem ou porque era uma pessoa preta. Isso ficou muito claro para mim depois de alguns anos”, recorda.

Tentar o jornal impresso? A família até incentivou, mas estava fora de cogitação. O objetivo era só a TV. Quando estava prestes a desistir, veio a oportunidade na TV Aratu. De lá, Rita passou por Band, TVE e GNT antes de chegar na Globo. Primeiro como repórter e depois como apresentadora. Ela atuou no Mais Você, Encontro, Criança Esperança e outros programas conhecidos.

Satisfeita com a simplicidade

Refletindo sobre a carreira, Rita Batista está satisfeita com tudo o que já fez no jornalismo. Ela entende que é uma mulher que pode servir como inspiração para outras pessoas, mas rejeita a ideia de que sua história seja usada como comparação. Principalmente, diz a jornalista, porque entende a pressão que sofreu para conseguir mostrar o seu talento e não quer que outros desistam.

“Nós, pessoas pretas, somos exigidas o tempo todo e precisamos provar duas, três vezes que somos capazes e precisamos ser melhores do que outras pessoas para sermos reconhecidas nos nossos feitos, na nossa carreira, no nosso trabalho. Então, às vezes, a comparação é quase que indissociável. Mas precisamos tomar cuidado, porque cada um tem a sua história e é preciso ter a cabeça no lugar. É muito cruel tudo isso”, ressalta.

A jornalista idealista que fala das coisas importantes com bom humor, porém, confessa ser humilde em relação aos anseios pessoais.

Em um ritmo “deixa a vida me levar”, segue com os conselhos da família na cabeça, que a criou para ser feliz. De arrependimento, somente não ter aprendido inglês no início da carreira.

Os sonhos nunca foram projetados, mas surgiam de acordo com cada momento de sua vida. Nunca quis ser mãe, até que mudou de ideia e teve Martim em 2017. “É tudo muito natural e eu ainda estou almejando, ainda estou conquistando”, explica.

Prestes a começar a carreira como atriz, Rita Batista deixa um recado. Nunca vai deixar a comunicação. Essa nova fase será mais uma oportunidade da vida e, segundo a jornalista, virá somente para somar.