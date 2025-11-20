Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Exposição mescla resistência e ancestralidade para celebrar Consciência Negra

Mostra O Poder do Povo Preto: Cipriano e Lázaro Roberto está em cartaz no Santo Antônio

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 06:00

O Poder do Povo Preto: Cipriano e Lázaro Roberto
O Poder do Povo Preto: Cipriano e Lázaro Roberto Crédito: Lázaro Roberto

A sede soteropolitana da galeria Nonada apresenta a exposição O Poder do Povo Preto: Cipriano e Lázaro Roberto, que convida o público a refletir sobre identidade, ancestralidade e resistência por meio da arte afro-diaspórica. A mostra que toma como título uma fotografia icônica de Lázaro Roberto, propõe um diálogo entre a fotografia documental e a pintura ancestral, destacando o protagonismo negro nas artes e na construção da memória coletiva brasileira.

O Poder do Povo Preto: Cipriano e Lázaro Roberto

O Poder do Povo Preto: Cipriano e Lázaro Roberto por Lázaro Roberto
O Poder do Povo Preto: Cipriano e Lázaro Roberto por Lázaro Roberto
O Poder do Povo Preto: Cipriano e Lázaro Roberto por Lázaro Roberto
1 de 3
O Poder do Povo Preto: Cipriano e Lázaro Roberto por Lázaro Roberto

Lázaro oferece um mergulho na história negra da arte no mês em que o Instituto Zumvi completa 35 anos, reafirmando sua trajetória dedicada ao registro da cultura afro-brasileira. Paralelamente, Cipriano apresenta sua primeira individual na Bahia, no Museu de Arte Contemporânea (MAC), com a exposição Hálito e Fumaça, curada por Renato Menezes.

Em Salvador, a Nonada propõe, assim, um encontro entre gerações, territórios e linguagens, celebrando a potência da arte negra e suas múltiplas expressões.

SERVIÇO - Mostra O Poder do Povo Preto: Cipriano e Lázaro Roberto | R. do Passo, 6, Santo Antônio do Carmo, visitação das 13h às 18h | Gratuito.

Tags:

Fotografia Exposição

Mais recentes

Imagem - Empreendedor  transforma autoestima em carreira e legado

Empreendedor  transforma autoestima em carreira e legado
Imagem - Rafael Valverde saiu da Liberdade para se tornar referência no mundo da energia renovável

Rafael Valverde saiu da Liberdade para se tornar referência no mundo da energia renovável
Imagem - Da rádio às telas: conheça dores e sonhos de Rita Batista, a jornalista baiana que vai virar atriz

Da rádio às telas: conheça dores e sonhos de Rita Batista, a jornalista baiana que vai virar atriz

MAIS LIDAS

Imagem - Mudanças à vista: 4 signos podem receber uma proposta profissional nesta quarta (19 de novembro)
01

Mudanças à vista: 4 signos podem receber uma proposta profissional nesta quarta (19 de novembro)

Imagem - Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado
02

Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado

Imagem - Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador
03

Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador

Imagem - Cor e número da sorte: o dia hoje (19 de novembro) favorece mudanças inteligentes e decisões mais leves para cada signo
04

Cor e número da sorte: o dia hoje (19 de novembro) favorece mudanças inteligentes e decisões mais leves para cada signo