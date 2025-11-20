FOTOGRAFIA

Exposição mescla resistência e ancestralidade para celebrar Consciência Negra

Mostra O Poder do Povo Preto: Cipriano e Lázaro Roberto está em cartaz no Santo Antônio

Doris Miranda

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 06:00

O Poder do Povo Preto: Cipriano e Lázaro Roberto Crédito: Lázaro Roberto

A sede soteropolitana da galeria Nonada apresenta a exposição O Poder do Povo Preto: Cipriano e Lázaro Roberto, que convida o público a refletir sobre identidade, ancestralidade e resistência por meio da arte afro-diaspórica. A mostra que toma como título uma fotografia icônica de Lázaro Roberto, propõe um diálogo entre a fotografia documental e a pintura ancestral, destacando o protagonismo negro nas artes e na construção da memória coletiva brasileira.

Lázaro oferece um mergulho na história negra da arte no mês em que o Instituto Zumvi completa 35 anos, reafirmando sua trajetória dedicada ao registro da cultura afro-brasileira. Paralelamente, Cipriano apresenta sua primeira individual na Bahia, no Museu de Arte Contemporânea (MAC), com a exposição Hálito e Fumaça, curada por Renato Menezes.

Em Salvador, a Nonada propõe, assim, um encontro entre gerações, territórios e linguagens, celebrando a potência da arte negra e suas múltiplas expressões.