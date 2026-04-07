ESTREIA EM BREVE

Suzane von Richthofen ri ao relembrar 'sexo, drogas e rock’n’roll' em novo documentário da Netflix

Produção traz versão da própria Suzane sobre o crime e ainda não tem data de estreia

Heider Sacramento

Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:43

Suzane aparece rindo ao relembrar passado em documentário inédito da Netflix Crédito: Reprodução

Suzane von Richthofen volta ao centro dos holofotes em um novo documentário da Netflix e chamou atenção por um momento específico: a condenada aparece rindo ao relembrar episódios do passado, incluindo um período que descreve como “dia inteiro de sexo, drogas e rock’n’roll”.

A produção, que ainda não tem data de estreia, traz a versão da própria Suzane sobre o assassinato dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, crime que chocou o Brasil em 2002. No material, ela revisita a relação com Daniel Cravinhos, apontado como um dos executores.

Em um dos trechos, Suzane relata o conflito com a família por conta do relacionamento. “Ela (a mãe) falava que ele ia me puxar para o fundo do poço”, contou. Mesmo assim, afirmou que viveu intensamente o período ao lado do namorado.

Suzane von Richthofen no documentário 1 de 6

“Foi um mês de liberdade total. Um sonho que eu não queria que acabasse. Era o dia inteiro de sexo, drogas e rock 'n' roll”, disse. “Aquele mês mudou tudo na nossa vida”.

Segundo relatos publicados pelo jornal O Globo, falas como essa são acompanhadas de risadas no documentário, o que gerou repercussão antes mesmo do lançamento oficial.

O filme também aborda a dinâmica familiar descrita por Suzane. “Meu pai era zero afeto. Às vezes, minha mãe me pegava no colo. Mas era muito de vez em quando”, afirmou.