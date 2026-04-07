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Suzane von Richthofen ri ao relembrar 'sexo, drogas e rock’n’roll' em novo documentário da Netflix

Produção traz versão da própria Suzane sobre o crime e ainda não tem data de estreia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:43

Suzane von Richthofen aparece rindo ao relembrar passado em documentário inédito da Netflix
Suzane  aparece rindo ao relembrar passado em documentário inédito da Netflix Crédito: Reprodução

Suzane von Richthofen volta ao centro dos holofotes em um novo documentário da Netflix e chamou atenção por um momento específico: a condenada aparece rindo ao relembrar episódios do passado, incluindo um período que descreve como “dia inteiro de sexo, drogas e rock’n’roll”.

A produção, que ainda não tem data de estreia, traz a versão da própria Suzane sobre o assassinato dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, crime que chocou o Brasil em 2002. No material, ela revisita a relação com Daniel Cravinhos, apontado como um dos executores.

Em um dos trechos, Suzane relata o conflito com a família por conta do relacionamento. “Ela (a mãe) falava que ele ia me puxar para o fundo do poço”, contou. Mesmo assim, afirmou que viveu intensamente o período ao lado do namorado.

Suzane von Richthofen no documentário

Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução
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Suzane von Richthofen no documentário por Reprodução

“Foi um mês de liberdade total. Um sonho que eu não queria que acabasse. Era o dia inteiro de sexo, drogas e rock 'n' roll”, disse. “Aquele mês mudou tudo na nossa vida”.

Segundo relatos publicados pelo jornal O Globo, falas como essa são acompanhadas de risadas no documentário, o que gerou repercussão antes mesmo do lançamento oficial.

O filme também aborda a dinâmica familiar descrita por Suzane. “Meu pai era zero afeto. Às vezes, minha mãe me pegava no colo. Mas era muito de vez em quando”, afirmou.

Condenada a 39 anos de prisão, Suzane von Richthofen foi apontada como mandante do crime cometido com Daniel e o irmão dele, Cristian Cravinhos. O caso teve enorme repercussão nacional e segue despertando interesse mais de duas décadas depois.

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