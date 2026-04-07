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Influenciador Carlos Filhar morre aos 47 anos após publicar vídeo enigmático

Marido do influenciador se pronunciou nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de abril de 2026 às 20:57

Carlos Filhar morreu nesta terça
Carlos Filhar morreu nesta terça Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador Carlos Filhar, de 47 anos, morreu nesta terça-feira (7). O produtor de conteúdo para as redes sociais, tinha publicado um vídeo curto nesta segunda-feira (6).

“Oi gente, devido à proporção que as coisas tomaram, hoje por volta das 18h da tarde, eu e o Arthur vamos fazer um vídeo, esclarecendo as dúvidas”, disse o influenciador.

Carlos Filhar

Influenciador publicava vídeos com família nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Influenciador publicava vídeos com família nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Influenciador publicava vídeos com família nas redes sociais por Reprodução | Instagram
Influenciador publicava vídeos com família nas redes sociais por Reprodução | Instagram
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Influenciador publicava vídeos com família nas redes sociais por Reprodução | Instagram

Arthur, 27 anos mais jovem que o influenciador, foi casado com ele. Nas redes sociais, gravaram vários vídeos juntos, abordando temas LGBTs e respondendo a perguntas de fãs e seguidores.

A morte de Carlos Filhar foi confirmada por uma amiga próxima do influenciador nesta terça à coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO.

Em seu perfil no Instagram, Arthur fez uma publicação com uma foto dos dois em preto e branco. “Meu eterno amor”, escreveu.

Carlos Filhar e Arthur

Cralos Filhar e Arthur por Reprodução | Instagram
Cralos Filhar e Arthur por Reprodução | Instagram
Cralos Filhar e Arthur por Reprodução | Instagram
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Cralos Filhar e Arthur por Reprodução | Instagram
Foto publicada por Arthur
Foto publicada por Arthur Crédito: Reprodução | Instagram

Nascido em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Carlos Filhar acumulava mais de 300 mil seguidores no Instagram.

No perfil, compartilhava momentos do cotidiano, vídeos ao lado da família, conteúdos de humor e reflexões. No entanto, ganhou visibilidade ao mostrar sua rotina com o companheiro, com quem mantinha um relacionamento exposto ao público.

Carlos Filhar
Carlos Filhar Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Apesar de não ter nenhuma confirmação sobre conflitos no relacionamento, o vídeo publicado por Carlos Filhar nesta segunda levantou suspeitas dos seguidores de traição por parte de Arthur.

Se você ou alguém que você conhece está passando por um momento difícil, saiba que não está sozinho. O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo de forma voluntária e gratuita todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. Ligue 188 (disponível 24h) ou acesse www.cvv.org.br.

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Morte Influenciador Luto

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