LUTO

Influenciador Carlos Filhar morre aos 47 anos após publicar vídeo enigmático

Marido do influenciador se pronunciou nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 7 de abril de 2026 às 20:57

Carlos Filhar morreu nesta terça Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador Carlos Filhar, de 47 anos, morreu nesta terça-feira (7). O produtor de conteúdo para as redes sociais, tinha publicado um vídeo curto nesta segunda-feira (6).

“Oi gente, devido à proporção que as coisas tomaram, hoje por volta das 18h da tarde, eu e o Arthur vamos fazer um vídeo, esclarecendo as dúvidas”, disse o influenciador.

Carlos Filhar 1 de 4

Arthur, 27 anos mais jovem que o influenciador, foi casado com ele. Nas redes sociais, gravaram vários vídeos juntos, abordando temas LGBTs e respondendo a perguntas de fãs e seguidores.

A morte de Carlos Filhar foi confirmada por uma amiga próxima do influenciador nesta terça à coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO.

Em seu perfil no Instagram, Arthur fez uma publicação com uma foto dos dois em preto e branco. “Meu eterno amor”, escreveu.

Carlos Filhar e Arthur 1 de 3

Foto publicada por Arthur Crédito: Reprodução | Instagram

Nascido em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Carlos Filhar acumulava mais de 300 mil seguidores no Instagram.

No perfil, compartilhava momentos do cotidiano, vídeos ao lado da família, conteúdos de humor e reflexões. No entanto, ganhou visibilidade ao mostrar sua rotina com o companheiro, com quem mantinha um relacionamento exposto ao público.

Carlos Filhar Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Apesar de não ter nenhuma confirmação sobre conflitos no relacionamento, o vídeo publicado por Carlos Filhar nesta segunda levantou suspeitas dos seguidores de traição por parte de Arthur.