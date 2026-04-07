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Virgínia leva a mãe para torcer por Vini Jr. no estádio do Real Madrid

Margareth Serrão acompanhou a filha ao Santiago Bernabéu e arriscou palpite sobre o placar da partida

K Kamila Macedo

Publicado em 7 de abril de 2026 às 20:50

Virgínia posa ao lado da mãe, Margareth Serrão, em jogo do Real Madrid Crédito: Reprodução/ Instagram

Margareth Serrão, mãe de Virgínia, está acompanhando a filha em uma viagem à Espanha ao lado dos netos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Nesta terça-feira (7), ela publicou nas redes sociais um registro ao lado da influenciadora no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, onde foram torcer pelo Real Madrid no jogo contra o Bayern de Munique.

Na legenda, Margareth demonstrou entusiasmo ao torcer pelo genro, o jogador Vinicius Júnior, e deu seu palpite sobre o resultado da partida: "Dia de torcer muito para o Real Madri, para o Vini Jr., lógico. Palpite?! 2x1 para o Real”.

Contudo, o desfecho não foi o esperado e a web não poupou comentários sobre a previsão. Como o Real Madrid acabou derrotado em casa por 2 a 1 para o time alemão, internautas reagiram à publicação.

“Acertou o placar heim, mas deu ao contrário”, comentou um seguidor no pós-jogo. “Acertou o resultado, mas errou o vencedor”, observou outro.