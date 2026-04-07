REALITY SHOW

Parcial da enquete do BBB 26 aponta saída de Samira com alta rejeição

Números indicam disputa intensa contra Jordana, enquanto Marciele aparece sem risco no paredão

Heider Sacramento

Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:27

Samira lidera rejeição na enquete do BBB 26 e deve deixar o reality Crédito: Divulgação/TV Globo

A enquete do CORREIO sobre o resultado do Paredão do BBB 26 aponta que Samira deve ser a eliminada do reality nesta terça-feira (7). Na parcial mais recente, a sister aparece com 57,96% dos votos, liderando a rejeição do público na berlinda.

Jordana surge na segunda posição, ainda com risco, somando 39,31% dos votos. Já Marciele aparece distante da disputa, com apenas 2,73%, praticamente fora de perigo neste paredão.

O 14º Paredão do BBB 26 foi formado logo após a eliminação de Chaiany, que deixou o programa com 61,07% dos votos. Na sequência, Juliano Floss venceu a Prova do Líder e garantiu imunidade na reta final do jogo.

Na formação da berlinda, o líder indicou Jordana diretamente. No confessionário, Marciele e Samira empataram na votação da casa, e coube a Juliano desempatar, colocando Marciele no paredão.

Samira (BBB 26) 1 de 11

Com direito ao contragolpe, Jordana puxou Samira, definindo a disputa tripla.