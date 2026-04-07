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Parcial da enquete do BBB 26 aponta saída de Samira com alta rejeição

Números indicam disputa intensa contra Jordana, enquanto Marciele aparece sem risco no paredão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:27

Samira lidera rejeição na enquete do BBB 26 e deve deixar o reality
Samira lidera rejeição na enquete do BBB 26 e deve deixar o reality Crédito: Divulgação/TV Globo

A enquete do CORREIO sobre o resultado do Paredão do BBB 26 aponta que Samira deve ser a eliminada do reality nesta terça-feira (7). Na parcial mais recente, a sister aparece com 57,96% dos votos, liderando a rejeição do público na berlinda.

Jordana surge na segunda posição, ainda com risco, somando 39,31% dos votos. Já Marciele aparece distante da disputa, com apenas 2,73%, praticamente fora de perigo neste paredão.

O 14º Paredão do BBB 26 foi formado logo após a eliminação de Chaiany, que deixou o programa com 61,07% dos votos. Na sequência, Juliano Floss venceu a Prova do Líder e garantiu imunidade na reta final do jogo.

Na formação da berlinda, o líder indicou Jordana diretamente. No confessionário, Marciele e Samira empataram na votação da casa, e coube a Juliano desempatar, colocando Marciele no paredão.

Samira (BBB 26)

Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Samira (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Samira (anjo) por Divulgação
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Samira (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
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Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

Com direito ao contragolpe, Jordana puxou Samira, definindo a disputa tripla.

Com o modo turbo ativado no BBB 26, a pressão aumenta entre os participantes. A reta final do reality intensifica o jogo, e qualquer movimento pode ser decisivo na corrida pelo prêmio milionário.

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bbb 26 Samira

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