Parcial da enquete do BBB 26 aponta saída de Samira com alta rejeição

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Heider Sacramento
Publicado em 7 de abril de 2026 às 18:27
A enquete do CORREIO sobre o resultado do Paredão do BBB 26 aponta que Samira deve ser a eliminada do reality nesta terça-feira (7). Na parcial mais recente, a sister aparece com 57,96% dos votos, liderando a rejeição do público na berlinda.
Jordana surge na segunda posição, ainda com risco, somando 39,31% dos votos. Já Marciele aparece distante da disputa, com apenas 2,73%, praticamente fora de perigo neste paredão.
O 14º Paredão do BBB 26 foi formado logo após a eliminação de Chaiany, que deixou o programa com 61,07% dos votos. Na sequência, Juliano Floss venceu a Prova do Líder e garantiu imunidade na reta final do jogo.
Na formação da berlinda, o líder indicou Jordana diretamente. No confessionário, Marciele e Samira empataram na votação da casa, e coube a Juliano desempatar, colocando Marciele no paredão.
Samira (BBB 26)
Com direito ao contragolpe, Jordana puxou Samira, definindo a disputa tripla.
Com o modo turbo ativado no BBB 26, a pressão aumenta entre os participantes. A reta final do reality intensifica o jogo, e qualquer movimento pode ser decisivo na corrida pelo prêmio milionário.