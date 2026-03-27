Enquete BBB 26: Alberto Cowboy, Jordana e Leandro quem você quer eliminar no Paredão?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de março de 2026 às 23:18
O Big Brother Brasil 26 inicia seu modo turbo e já tem um novo paredão formado. A berlinda da semana coloca frente a frente Alberto Cowboy, Jordana e Leandro Boneco.
A semana começou com vitória de Ana Paula Renault na Prova do Líder, disputada em duas etapas. Na primeira fase, os brothers precisaram montar uma sequência de peças em um tabuleiro no menor tempo possível. Já na final, o jogo virou estratégia: era preciso somar pontos e, depois, multiplicá-los em um segundo desafio, o que acabou garantindo a liderança para a jornalista.
Nesta sexta-feira (27), a Prova do Anjo consagrou Solange Couto, que conquistou imunidade automática. Sem o tradicional Presente do Anjo, ela ainda movimentou o jogo ao escolher a líder Ana Paula e sua aliada Milena para o Castigo do Monstro, mexendo diretamente com a configuração do VIP e da Xepa dentro da casa.
A formação do paredão foi direta e sem chance de defesa. O líder indicou um participante, enquanto a casa votou e definiu os dois mais votados. Sem Prova Bate e Volta, o trio foi confirmado automaticamente na berlinda.
Com o modo turbo ativado, o jogo acelera de vez. A eliminação acontece já no domingo e, no mesmo dia, um novo ciclo começa com outra Prova do Líder e mais um paredão formado em sequência.