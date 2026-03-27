Enquete BBB 26: Alberto Cowboy, Jordana e Leandro quem você quer eliminar no Paredão?

Liderança de Ana Paula, Anjo de Solange e paredão sem Bate e Volta colocam três brothers na berlinda decisiva

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de março de 2026 às 23:18

Alberto Cowboy, Leandro Boneco e Jordana estão no Paredão Crédito: Reprodução

O Big Brother Brasil 26 inicia seu modo turbo e já tem um novo paredão formado. A berlinda da semana coloca frente a frente Alberto Cowboy, Jordana e Leandro Boneco.

VOTE AGORA!!!

A semana começou com vitória de Ana Paula Renault na Prova do Líder, disputada em duas etapas. Na primeira fase, os brothers precisaram montar uma sequência de peças em um tabuleiro no menor tempo possível. Já na final, o jogo virou estratégia: era preciso somar pontos e, depois, multiplicá-los em um segundo desafio, o que acabou garantindo a liderança para a jornalista.

Nesta sexta-feira (27), a Prova do Anjo consagrou Solange Couto, que conquistou imunidade automática. Sem o tradicional Presente do Anjo, ela ainda movimentou o jogo ao escolher a líder Ana Paula e sua aliada Milena para o Castigo do Monstro, mexendo diretamente com a configuração do VIP e da Xepa dentro da casa.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

A formação do paredão foi direta e sem chance de defesa. O líder indicou um participante, enquanto a casa votou e definiu os dois mais votados. Sem Prova Bate e Volta, o trio foi confirmado automaticamente na berlinda.

Com o modo turbo ativado, o jogo acelera de vez. A eliminação acontece já no domingo e, no mesmo dia, um novo ciclo começa com outra Prova do Líder e mais um paredão formado em sequência.

Leia mais

Imagem - Thiaguinho aposta em ‘Bem Black’ para unir gerações e valorizar legado da música preta

Thiaguinho aposta em ‘Bem Black’ para unir gerações e valorizar legado da música preta

Imagem - Bruna Marquezine aciona advogados após foto íntima com Shawn Mendes e cobra retirada de imagens

Bruna Marquezine aciona advogados após foto íntima com Shawn Mendes e cobra retirada de imagens

Imagem - Daniel Lenhardt fala sobre relação com Gil do Vigor e reage a rumores: 'Eu o amo'

Daniel Lenhardt fala sobre relação com Gil do Vigor e reage a rumores: 'Eu o amo'

Imagem - Enquete BBB 26: Alberto, Ana Paula ou Leandro Boneco, quem você quer que seja o líder da semana?

Enquete BBB 26: Alberto, Ana Paula ou Leandro Boneco, quem você quer que seja o líder da semana?
Imagem - Enquete BBB 26: Gabriela, Juliano Floss ou Jonas quem deve ser eliminado no Paredão?

Enquete BBB 26: Gabriela, Juliano Floss ou Jonas quem deve ser eliminado no Paredão?
Imagem - Enquete BBB 26: você quer que Jordana seja eliminada no Paredão?

Enquete BBB 26: você quer que Jordana seja eliminada no Paredão?

MAIS LIDAS

Imagem - Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste
01

Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste

Imagem - Cidade no interior da Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina
02

Cidade no interior da Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina

Imagem - Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil
03

Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil