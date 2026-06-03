ENQUETE

Enquete Casa do Patrão: João, JP ou Sheila; quem deve ficar no 6º Tá na Reta

Participantes enfrentam a sexta berlinda da temporada e público decide quem continua na disputa pelo prêmio milionário

Heider Sacramento

Publicado em 3 de junho de 2026 às 00:06

João, JP e Sheila disputam o 6º Tá Na Reta da Casa do Patrão 2026 Crédito: Divulgação

A Casa do Patrão 2026 ganhou mais um capítulo decisivo na noite desta terça-feira (2). João, JP e Sheila foram os escolhidos para disputar o sexto Tá na Reta da temporada e agora dependem exclusivamente da votação popular para seguir no reality da Record.

A formação da berlinda começou com a indicação de Sheila, escolhida por Morena, que ocupa o posto de patroa da semana. Em seguida, JP foi parar na zona de risco após ser indicado por Andressa, que conquistou o Poder do Voto. Já João completou o trio ao receber o maior número de votos dos colegas de confinamento.

Diferentemente de outros formatos de eliminação, a dinâmica da Casa do Patrão funciona com voto positivo. Isso significa que o público deve escolher quem deseja manter no programa. Ao fim da votação, o participante que receber menos apoio dos telespectadores deixará a competição.