BERLINDA

‘Sem perfume!’ Samira é a 14ª eliminada do BBB 26

Sister deixa o reality após paredão tenso contra Jordana e Marciele em plena reta final

Heider Sacramento

Publicado em 7 de abril de 2026 às 23:22

Samira deixa o BBB 26 com alta rejeição após trajetória marcada por polêmicas Crédito: Divulgação/Globo

O público decidiu e, na noite desta terça-feira (7), o BBB 26 se despediu de Samira, que deixou a disputa pelo prêmio milionário após enfrentar um paredão decisivo contra Jordana e Marciele. A sister recebeu 51,24% da média dos votos.

Samira saiu em uma votação que movimentou as torcidas nas redes sociais e confirmou sua saída na reta final do jogo. No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt destacou a intensidade da trajetória da sister e o peso das decisões em meio ao modo turbo.

O 14º Paredão foi formado depois da eliminação de Chaiany e da vitória de Juliano Floss na Prova do Líder. O líder indicou Jordana diretamente. Na votação da casa, Samira e Marciele empataram, e coube a ele o desempate, colocando Marciele na berlinda.

Samira (BBB 26) 1 de 11

Na sequência, Jordana usou o contragolpe para puxar Samira, definindo a disputa tripla que terminou com a eliminação da sister.

Relembre a trajetória de Samira

Desde o início, Samira se destacou como uma jogadora ativa. A sister conquistou lideranças importantes e assumiu protagonismo em momentos-chave do jogo, incluindo decisões que impactaram diretamente a formação de paredões.

Ao longo da temporada, também enfrentou a berlinda em mais de uma ocasião e conseguiu escapar em momentos decisivos, como na Prova Bate e Volta, garantindo sua permanência quando estava ameaçada.