'Não devia ter tido': Por que cantor famoso se arrepende de caso com Elis Regina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de abril de 2026 às 09:18
Em um dia, você acaba de estourar no Brasil inteiro com uma música tema de novela e, de repente, recebe uma "encomenda" da maior voz feminina do país. Foi exatamente o que aconteceu com Guilherme Arantes no início dos anos 80. O que começou como uma parceria profissional para salvar as rádios, no entanto, acabou virando um romance que o cantor, hoje aos 72 anos, recorda com uma mistura de carinho e certa "culpa".
Em uma entrevista recente ao podcast Conexões JBFM, Guilherme contou que Elis Regina o procurou com um pedido direto, ela precisava de um hit. Três dias depois, ele entregou nada menos que "Aprendendo a Jogar". A música não só virou um hino na voz da cantora, como também despertou um interesse dela.
Guilherme Arantes e Elis Regina tiveram um romance
Com sinceridade, o cantor admitiu que a iniciativa do romance partiu totalmente de Elis. Ele brincou com a letra de Leoni para explicar o que sentiu na época:
"Garotos nunca dizem não. A gente acaba ficando refém de uma situação. A mulher, quando bota na cabeça e parte para cima, quem somos nós para escorregar?", relembrou Guilherme.
Apesar de descrever o affair como algo "bonitinho e respeitoso", o compositor confessou que, no fundo, sentia que o romance não deveria ter acontecido, já que, a amizade dele com o ex-marido de Elis, o músico César Camargo Mariano. A saia justa fez com que Guilherme se afastasse pouco tempo depois, respeitando o momento conturbado que a cantora vivia após a separação.
Elis ficou tão encantada com o talento de Guilherme que chegou a convidá-lo para ser o diretor musical de sua banda. Mas, o cantor revelou que recusou o posto por não se sentir à altura da exigência técnica da equipe de Elis: "Eu não tinha a cancha necessária. Sou apenas um fazedor de música", afirmou.