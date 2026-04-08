BASTIDORES

'Não devia ter tido': Por que cantor famoso se arrepende de caso com Elis Regina

Artista relembrou como a criação do hit 'Aprendendo a Jogar' acabou em um envolvimento amoroso

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de abril de 2026 às 09:18

Elis Regina Crédito: Divulgação/Youtube

Em um dia, você acaba de estourar no Brasil inteiro com uma música tema de novela e, de repente, recebe uma "encomenda" da maior voz feminina do país. Foi exatamente o que aconteceu com Guilherme Arantes no início dos anos 80. O que começou como uma parceria profissional para salvar as rádios, no entanto, acabou virando um romance que o cantor, hoje aos 72 anos, recorda com uma mistura de carinho e certa "culpa".

Em uma entrevista recente ao podcast Conexões JBFM, Guilherme contou que Elis Regina o procurou com um pedido direto, ela precisava de um hit. Três dias depois, ele entregou nada menos que "Aprendendo a Jogar". A música não só virou um hino na voz da cantora, como também despertou um interesse dela.

Guilherme Arantes e Elis Regina tiveram um romance 1 de 9

Com sinceridade, o cantor admitiu que a iniciativa do romance partiu totalmente de Elis. Ele brincou com a letra de Leoni para explicar o que sentiu na época:

"Garotos nunca dizem não. A gente acaba ficando refém de uma situação. A mulher, quando bota na cabeça e parte para cima, quem somos nós para escorregar?", relembrou Guilherme.

Apesar de descrever o affair como algo "bonitinho e respeitoso", o compositor confessou que, no fundo, sentia que o romance não deveria ter acontecido, já que, a amizade dele com o ex-marido de Elis, o músico César Camargo Mariano. A saia justa fez com que Guilherme se afastasse pouco tempo depois, respeitando o momento conturbado que a cantora vivia após a separação.