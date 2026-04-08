NOVELA DAS 6

Mirinho morre de ciúmes e arma contra Tonho em 'A Nobreza do Amor' desta quarta (8)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de abril de 2026 às 08:00

Tonho (Ronald Sotto) e Mirinho (Nicolas Prattes) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo

Em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a maldade de Virgínia e Graça não tem limites, Nesta quarta (8), elas resolvem apelar para o crime e subornam o inspetor Botelho. O objetivo é fazer com que o oficial confirme que Alika e Niara estão envolvidas no roubo das joias.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Enquanto isso, o clima de romance entre Tonho e Alika começa a ficar nítido para todo mundo, inclusive para a Salma. Mas quem não gosta nada disso é o Mirinho. O rapaz, que está vivendo num mundo paralelo achando que a Alika está a fim dele, fica possesso de ciúmes ao ver a dupla dançando e já começa a preparar uma armadilha contra o Tonho.



Para fechar o capítulo, Jendal decide prender Soliman para tentar descobrir o paradeiro da protagonista, e a situação em Batanga está cada vez mais perigosa.