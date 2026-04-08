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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de abril de 2026 às 08:00
Em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a maldade de Virgínia e Graça não tem limites, Nesta quarta (8), elas resolvem apelar para o crime e subornam o inspetor Botelho. O objetivo é fazer com que o oficial confirme que Alika e Niara estão envolvidas no roubo das joias.
A Nobreza do Amor
Enquanto isso, o clima de romance entre Tonho e Alika começa a ficar nítido para todo mundo, inclusive para a Salma. Mas quem não gosta nada disso é o Mirinho. O rapaz, que está vivendo num mundo paralelo achando que a Alika está a fim dele, fica possesso de ciúmes ao ver a dupla dançando e já começa a preparar uma armadilha contra o Tonho.
Para fechar o capítulo, Jendal decide prender Soliman para tentar descobrir o paradeiro da protagonista, e a situação em Batanga está cada vez mais perigosa.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.