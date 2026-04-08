Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mirinho morre de ciúmes e arma contra Tonho em 'A Nobreza do Amor' desta quarta (8)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de abril de 2026 às 08:00

auto-upload
Tonho (Ronald Sotto) e Mirinho (Nicolas Prattes) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo 

Em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a maldade de Virgínia e Graça não tem limites, Nesta quarta (8), elas resolvem apelar para o crime e subornam o inspetor Botelho. O objetivo é fazer com que o oficial confirme que Alika e Niara estão envolvidas no roubo das joias. 

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
1 de 27
A Nobreza do Amor por Divulgação

Leia mais

Imagem - Como é a casa de Rita Batista, casarão dos anos 1950 em Salvador que levou prêmio nacional de arquitetura e design

Como é a casa de Rita Batista, casarão dos anos 1950 em Salvador que levou prêmio nacional de arquitetura e design

Imagem - Morre George Chocolate, vocalista do Muzenza, aos 63 anos

Morre George Chocolate, vocalista do Muzenza, aos 63 anos

Imagem - Grávida é forçada a participar de audiência virtual após recusar cesariana

Grávida é forçada a participar de audiência virtual após recusar cesariana

Enquanto isso, o clima de romance entre Tonho e Alika começa a ficar nítido para todo mundo, inclusive para a Salma. Mas quem não gosta nada disso é o Mirinho. O rapaz, que está vivendo num mundo paralelo achando que a Alika está a fim dele, fica possesso de ciúmes ao ver a dupla dançando e já começa a preparar uma armadilha contra o Tonho.

Para fechar o capítulo, Jendal decide prender Soliman para tentar descobrir o paradeiro da protagonista, e a situação em Batanga está cada vez mais perigosa.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Morte trágica e acusação de roubo agitam a semana em 'A Nobreza do Amor'; confira o resumo (6 a 11 de abril)

Rei Cayman de 'A Nobreza do Amor' já foi dado como desaparecido e atuou com estrela de Crepúsculo; saiba quem

Lázaro Ramos detalha caracterização do personagem em 'A Nobreza do Amor': 'Só os colares pesam 6 kg'

Samantha Jones revela se nova personagem é vilã em 'A Nobreza do Amor': 'Meio amoral'

'A Nobreza do Amor': Veja a primeira foto de Rita Batista como atriz na nova novela da Globo

Tags:

tv Globo Novela Globo Globoplay Rede Globo Novelas da Rede Globo A Nobreza do Amor

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Suzanna Freitas atualiza estado de saúde de Mico Freitas após AVC

Suzanna Freitas atualiza estado de saúde de Mico Freitas após AVC
Imagem - Ex de Hulk se muda para mansão de R$ 4 milhões a poucos minutos da casa do jogador; FOTOS

Ex de Hulk se muda para mansão de R$ 4 milhões a poucos minutos da casa do jogador; FOTOS