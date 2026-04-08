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Cor e número da sorte de hoje (8 de abril): oportunidades inesperadas e avanços marcam o dia

A energia favorece crescimento, resolução de pendências e decisões que podem abrir novos caminhos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de abril de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira, dia 8 de abril, chega com uma energia positiva para colocar planos em prática e aproveitar oportunidades que surgem ao longo do dia. Questões financeiras podem avançar, assim como decisões importantes no trabalho. Também é um bom momento para fortalecer relações e agir com mais confiança diante de mudanças. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: O dia traz boas oportunidades e sensação de progresso. Parcerias podem render resultados positivos. No amor, clima leve e agradável.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 5.

Touro: O momento pede equilíbrio diante de situações inesperadas. Oportunidades no trabalho podem surgir. No amor, um gesto carinhoso faz diferença.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 4.

Gêmeos: O dia pode exigir mais esforço, mas os resultados virão com consistência. Evite distrações. No amor, planos a dois fortalecem a relação.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 7.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Energia favorável para ganhos e melhorias na vida pessoal. Conversas importantes trazem alívio. No amor, aproximação e cumplicidade.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 9.

Leão: O dia favorece crescimento profissional e novas oportunidades. Evite decisões impulsivas com dinheiro. No amor, clima leve e divertido.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 3.

Virgem: Sorte em alta e chances de resolver pendências financeiras. Suas ideias ganham destaque. No amor, harmonia e conexão.

Cor da sorte: Magenta.

Número da sorte: 2.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Libra: O dia será produtivo, mas pede cautela com excesso de tarefas. Evite começar algo novo. No amor, paciência ajuda a manter o equilíbrio.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 1.

Escorpião: Energia positiva para resolver problemas e avançar em planos. Reconhecimento pode surgir. No amor, sintonia e troca verdadeira.

Cor da sorte: Azul claro.

Número da sorte: 6.

Sagitário: Um dia de conquistas e boas surpresas financeiras. Aproveite as oportunidades. No amor, momentos leves fortalecem o vínculo.

Cor da sorte: Pêssego.

Número da sorte: 6.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Capricórnio: O dia pode trazer altos e baixos, mas também boas surpresas. Reencontros são favorecidos. No amor, carinho faz diferença.

Cor da sorte: Branco.

Número da sorte: 5.

Aquário: A sorte está ao seu lado para tirar planos do papel. Energia positiva no trabalho. No amor, conexão mais profunda.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 9.

Peixes: O dia pede mais dedicação, mas os resultados tendem a compensar. Boas notícias podem surgir. No amor, momentos agradáveis ao lado de quem você gosta.

Cor da sorte: Preto.

Número da sorte: 3.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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