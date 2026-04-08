Cor e número da sorte de hoje (8 de abril): oportunidades inesperadas e avanços marcam o dia

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Giuliana Mancini
Publicado em 8 de abril de 2026 às 09:00
A quarta-feira, dia 8 de abril, chega com uma energia positiva para colocar planos em prática e aproveitar oportunidades que surgem ao longo do dia. Questões financeiras podem avançar, assim como decisões importantes no trabalho. Também é um bom momento para fortalecer relações e agir com mais confiança diante de mudanças. Veja a previsão do site "India TV News".
Áries: O dia traz boas oportunidades e sensação de progresso. Parcerias podem render resultados positivos. No amor, clima leve e agradável.
Cor da sorte: Laranja.
Número da sorte: 5.
Touro: O momento pede equilíbrio diante de situações inesperadas. Oportunidades no trabalho podem surgir. No amor, um gesto carinhoso faz diferença.
Cor da sorte: Vermelho.
Número da sorte: 4.
Gêmeos: O dia pode exigir mais esforço, mas os resultados virão com consistência. Evite distrações. No amor, planos a dois fortalecem a relação.
Cor da sorte: Roxo.
Número da sorte: 7.
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Câncer: Energia favorável para ganhos e melhorias na vida pessoal. Conversas importantes trazem alívio. No amor, aproximação e cumplicidade.
Cor da sorte: Verde.
Número da sorte: 9.
Leão: O dia favorece crescimento profissional e novas oportunidades. Evite decisões impulsivas com dinheiro. No amor, clima leve e divertido.
Cor da sorte: Roxo.
Número da sorte: 3.
Virgem: Sorte em alta e chances de resolver pendências financeiras. Suas ideias ganham destaque. No amor, harmonia e conexão.
Cor da sorte: Magenta.
Número da sorte: 2.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Libra: O dia será produtivo, mas pede cautela com excesso de tarefas. Evite começar algo novo. No amor, paciência ajuda a manter o equilíbrio.
Cor da sorte: Amarelo.
Número da sorte: 1.
Escorpião: Energia positiva para resolver problemas e avançar em planos. Reconhecimento pode surgir. No amor, sintonia e troca verdadeira.
Cor da sorte: Azul claro.
Número da sorte: 6.
Sagitário: Um dia de conquistas e boas surpresas financeiras. Aproveite as oportunidades. No amor, momentos leves fortalecem o vínculo.
Cor da sorte: Pêssego.
Número da sorte: 6.
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
Capricórnio: O dia pode trazer altos e baixos, mas também boas surpresas. Reencontros são favorecidos. No amor, carinho faz diferença.
Cor da sorte: Branco.
Número da sorte: 5.
Aquário: A sorte está ao seu lado para tirar planos do papel. Energia positiva no trabalho. No amor, conexão mais profunda.
Cor da sorte: Verde.
Número da sorte: 9.
Peixes: O dia pede mais dedicação, mas os resultados tendem a compensar. Boas notícias podem surgir. No amor, momentos agradáveis ao lado de quem você gosta.
Cor da sorte: Preto.
Número da sorte: 3.