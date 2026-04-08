ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (8 de abril): oportunidades inesperadas e avanços marcam o dia

A energia favorece crescimento, resolução de pendências e decisões que podem abrir novos caminhos

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de abril de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira, dia 8 de abril, chega com uma energia positiva para colocar planos em prática e aproveitar oportunidades que surgem ao longo do dia. Questões financeiras podem avançar, assim como decisões importantes no trabalho. Também é um bom momento para fortalecer relações e agir com mais confiança diante de mudanças. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: O dia traz boas oportunidades e sensação de progresso. Parcerias podem render resultados positivos. No amor, clima leve e agradável.

Cor da sorte: Laranja.

Número da sorte: 5.

Touro: O momento pede equilíbrio diante de situações inesperadas. Oportunidades no trabalho podem surgir. No amor, um gesto carinhoso faz diferença.

Cor da sorte: Vermelho.

Número da sorte: 4.

Gêmeos: O dia pode exigir mais esforço, mas os resultados virão com consistência. Evite distrações. No amor, planos a dois fortalecem a relação.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 7.

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Câncer: Energia favorável para ganhos e melhorias na vida pessoal. Conversas importantes trazem alívio. No amor, aproximação e cumplicidade.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 9.

Leão: O dia favorece crescimento profissional e novas oportunidades. Evite decisões impulsivas com dinheiro. No amor, clima leve e divertido.

Cor da sorte: Roxo.

Número da sorte: 3.

Virgem: Sorte em alta e chances de resolver pendências financeiras. Suas ideias ganham destaque. No amor, harmonia e conexão.

Cor da sorte: Magenta.

Número da sorte: 2.

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Libra: O dia será produtivo, mas pede cautela com excesso de tarefas. Evite começar algo novo. No amor, paciência ajuda a manter o equilíbrio.

Cor da sorte: Amarelo.

Número da sorte: 1.

Escorpião: Energia positiva para resolver problemas e avançar em planos. Reconhecimento pode surgir. No amor, sintonia e troca verdadeira.

Cor da sorte: Azul claro.

Número da sorte: 6.

Sagitário: Um dia de conquistas e boas surpresas financeiras. Aproveite as oportunidades. No amor, momentos leves fortalecem o vínculo.

Cor da sorte: Pêssego.

Número da sorte: 6.

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Capricórnio: O dia pode trazer altos e baixos, mas também boas surpresas. Reencontros são favorecidos. No amor, carinho faz diferença.

Cor da sorte: Branco.

Número da sorte: 5.

Aquário: A sorte está ao seu lado para tirar planos do papel. Energia positiva no trabalho. No amor, conexão mais profunda.

Cor da sorte: Verde.

Número da sorte: 9.

Peixes: O dia pede mais dedicação, mas os resultados tendem a compensar. Boas notícias podem surgir. No amor, momentos agradáveis ao lado de quem você gosta.

Cor da sorte: Preto.