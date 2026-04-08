Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos encerram ciclos no amor e no trabalho hoje (8 de abril) e seguem mais leves

O dia traz clareza para tomar decisões definitivas, principalmente em relações desgastadas e situações profissionais que já não fazem sentido

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de abril de 2026 às 07:00

Signos e trabalho
Signos e trabalho Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira, dia 8 de abril, chega com uma energia de encerramento que atinge diretamente áreas práticas da vida, especialmente amor e trabalho. É o momento de reconhecer o que já não funciona e tomar decisões sem tanta hesitação. Para três signos, esse movimento traz alívio imediato e a sensação de que seguir em frente é a melhor escolha possível. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Touro, Virgem, Capricórnio e Peixes recebem bênçãos poderosas do Universo hoje (8 de abril) e redefinem prioridades

Touro, Virgem, Capricórnio e Peixes recebem bênçãos poderosas do Universo hoje (8 de abril) e redefinem prioridades

Imagem - Hoje (8 de abril), decisões ousadas colocam sua vida em outro rumo e revelam o que não dá mais para adiar

Hoje (8 de abril), decisões ousadas colocam sua vida em outro rumo e revelam o que não dá mais para adiar

Imagem - Amor intenso e inesperado chega para 3 signos hoje (7 de abril) e pode virar algo sério

Amor intenso e inesperado chega para 3 signos hoje (7 de abril) e pode virar algo sério

Leão: No trabalho, você pode decidir se afastar de um ambiente, projeto ou situação que já vinha te desgastando. Também há chance de encerrar uma parceria que não estava funcionando. A decisão vem com segurança e sem arrependimento.

Dica cósmica: Profissionalmente, sair do que te prende abre espaço para crescer.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Libra: No amor, uma conversa ou percepção importante te ajuda a encerrar um ciclo emocional. Pode ser o fim de uma relação, de uma expectativa ou de um padrão que se repetia. Você finalmente entende o que precisa mudar e age.

Dica cósmica: Relacionamentos só valem quando trazem paz, não dúvida.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Sagitário: No campo das amizades, uma conexão pode chegar ao fim ou perder força de vez. A percepção de que vocês já não estão na mesma sintonia fica evidente, e você aceita isso com mais maturidade.

Dica cósmica: Nem todo vínculo precisa ser eterno para ter sido importante.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Tags:

Signo Trabalho Amor Leão Libra Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo

Copa do Mundo de 2026 terá novas regras e mudanças no VAR e no tempo de jogo
Imagem - Mirinho morre de ciúmes e arma contra Tonho em 'A Nobreza do Amor' desta quarta (8)

Mirinho morre de ciúmes e arma contra Tonho em 'A Nobreza do Amor' desta quarta (8)
Imagem - Suzanna Freitas atualiza estado de saúde de Mico Freitas após AVC

Suzanna Freitas atualiza estado de saúde de Mico Freitas após AVC