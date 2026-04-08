ASTROLOGIA

3 signos encerram ciclos no amor e no trabalho hoje (8 de abril) e seguem mais leves

O dia traz clareza para tomar decisões definitivas, principalmente em relações desgastadas e situações profissionais que já não fazem sentido

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de abril de 2026 às 07:00

Signos e trabalho Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira, dia 8 de abril, chega com uma energia de encerramento que atinge diretamente áreas práticas da vida, especialmente amor e trabalho. É o momento de reconhecer o que já não funciona e tomar decisões sem tanta hesitação. Para três signos, esse movimento traz alívio imediato e a sensação de que seguir em frente é a melhor escolha possível. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão: No trabalho, você pode decidir se afastar de um ambiente, projeto ou situação que já vinha te desgastando. Também há chance de encerrar uma parceria que não estava funcionando. A decisão vem com segurança e sem arrependimento.

Dica cósmica: Profissionalmente, sair do que te prende abre espaço para crescer.

Famosos do signo de Leão 1 de 16

Libra: No amor, uma conversa ou percepção importante te ajuda a encerrar um ciclo emocional. Pode ser o fim de uma relação, de uma expectativa ou de um padrão que se repetia. Você finalmente entende o que precisa mudar e age.

Dica cósmica: Relacionamentos só valem quando trazem paz, não dúvida.

Famosos do signo de Libra 1 de 16

Sagitário: No campo das amizades, uma conexão pode chegar ao fim ou perder força de vez. A percepção de que vocês já não estão na mesma sintonia fica evidente, e você aceita isso com mais maturidade.

Dica cósmica: Nem todo vínculo precisa ser eterno para ter sido importante.