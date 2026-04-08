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Hoje (8 de abril), decisões ousadas colocam sua vida em outro rumo e revelam o que não dá mais para adiar

Um dia de clareza e atitude chega para reorganizar prioridades, cortar excessos e abrir espaço para escolhas mais maduras em todas as áreas da sua vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de abril de 2026 às 03:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, 8 de abril, traz uma combinação potente de coragem e consciência, pedindo menos impulso e mais intenção em cada passo. É um daqueles dias em que pequenas decisões têm efeito dominó, especialmente no trabalho, nas relações e na forma como você lida com seu próprio tempo. A energia favorece quem encara o que precisa ser resolvido sem enrolação, mas também recompensa quem sabe pausar antes de agir. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje você sente uma vontade forte de expandir horizontes, mas percebe que não dá mais para fazer tudo ao mesmo tempo. No trabalho, ideias ganham força quando você organiza melhor suas prioridades e evita dispersão. Nas relações, conversas mais profundas ajudam a alinhar expectativas e reduzir tensões que vinham se acumulando. Cuide da sua energia para não ultrapassar seus próprios limites. Dica cósmica: Escolha um foco principal e vá até o fim com ele.

Touro: Hoje pede maturidade emocional e atenção redobrada com questões financeiras. Você pode se deparar com decisões importantes envolvendo dinheiro ou parcerias, e o melhor caminho é agir com calma e estratégia. No amor, o dia favorece conversas sinceras que fortalecem vínculos. Evite guardar incômodos. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido na pressa, confie no tempo certo.

Gêmeos: Hoje as relações ganham destaque e exigem mais presença da sua parte. No trabalho, parcerias podem abrir caminhos interessantes, desde que haja clareza na comunicação. No amor, o momento pede escuta ativa e menos respostas automáticas. Cuidado com o excesso de compromissos. Dica cósmica: Ouvir com atenção vale mais do que falar demais.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Câncer: Hoje é dia de colocar a vida em ordem, principalmente na rotina e no trabalho. Pequenos ajustes fazem uma diferença enorme no seu rendimento e na sua saúde emocional. No amor, evite carregar responsabilidades que não são suas. Priorize o equilíbrio. Dica cósmica: Organização externa traz paz interna.

Leão: Hoje sua criatividade está em alta, mas precisa de direção para realmente render frutos. No trabalho, ideias podem se destacar se forem bem estruturadas. No amor, o clima é leve e favorece conexões mais espontâneas. Só evite expectativas irreais. Dica cósmica: Transforme inspiração em ação prática.

Virgem: Hoje pede atenção ao seu mundo interno e às suas bases emocionais. Questões familiares ou pessoais podem vir à tona, pedindo mais sensibilidade. No trabalho, vá com calma e evite se sobrecarregar. No amor, segurança emocional faz toda a diferença. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser perfeito para ser suficiente.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra: Hoje a comunicação é sua maior aliada, desde que usada com equilíbrio. Conversas importantes podem trazer clareza e resolver mal-entendidos. No trabalho, negociações tendem a fluir melhor. No amor, sinceridade fortalece laços. Dica cósmica: Fale o que sente, mas com cuidado na forma.

Escorpião: Hoje o foco recai sobre dinheiro, valores e autoestima. É um bom momento para rever gastos e pensar em estratégias mais sólidas para o futuro. No trabalho, estabilidade vem com disciplina. No amor, evite inseguranças desnecessárias. Dica cósmica: Seu valor não depende da validação dos outros.

Sagitário: Hoje você se sente mais confiante para tomar decisões importantes, mas precisa evitar agir por impulso. No trabalho, iniciativas ganham destaque, desde que bem planejadas. No amor, o momento pede mais presença e menos fuga. Dica cósmica: Coragem e consciência precisam caminhar juntas.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
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Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Capricórnio: Hoje pede introspecção e um certo afastamento do excesso de estímulos. Você pode ter insights importantes ao desacelerar. No trabalho, finalize pendências antes de iniciar algo novo. No amor, respeite seu tempo emocional. Dica cósmica: O silêncio também traz respostas.

Aquário: Hoje favorece conexões, trocas e projetos em grupo. No trabalho, ideias compartilhadas podem crescer mais do que ações isoladas. No amor, amizades podem ganhar um novo significado. Só evite prometer mais do que pode cumprir. Dica cósmica: Escolha bem com quem você divide sua energia.

Peixes: Hoje traz visibilidade e reconhecimento, especialmente no campo profissional. Você pode ser chamado a assumir mais responsabilidade ou mostrar seu potencial. No amor, busque equilíbrio entre vida pessoal e ambições. Dica cósmica: Confie no seu valor e ocupe seu espaço sem medo.

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