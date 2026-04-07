ASTROLOGIA

4 signos atraem sorte e abundância hoje (7 de abril) e podem viver uma virada inesperada

A intensidade emocional se transforma em ação e abre caminhos para ganhos, decisões importantes e mudanças positivas

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de abril de 2026 às 11:00

Signos e abundância Crédito: Imagem criada por IA

A terça-feira, dia 7 de abril, chega com uma energia intensa, que pode mexer com emoções e trazer certa inquietação ao longo do dia. Mas, em vez de ser algo negativo, esse movimento funciona como um impulso para agir e mudar o que já não faz mais sentido. É um daqueles momentos em que o desconforto vira combustível para transformação. Para quatro signos, essa energia se traduz em sorte, oportunidades e avanços importantes. Veja a previsão do site "Your Tango".

Libra: A atenção se volta para sua saúde e bem-estar. Você entende que, para crescer em outras áreas, precisa primeiro cuidar de si mesma. Mesmo que exija disciplina, esse movimento traz resultados rápidos e positivos.

Dica cósmica: Cuidar do corpo também é investir no seu futuro.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Sagitário: Um desejo de crescer e fazer melhor, especialmente por você e por quem você ama, ganha força. Isso pode te motivar a buscar mais estabilidade e até melhorar sua situação financeira. Existe um orgulho positivo que te impulsiona a dar um passo além.

Dica cósmica: Quando o propósito é claro, o esforço faz mais sentido.

O date perfeito para Sagitário 1 de 8

Capricórnio: Uma espécie de “chamado interno” surge com força, te lembrando de responsabilidades que você vinha adiando. Pode ser desconfortável no início, mas também extremamente necessário. Quando você decide agir, tudo começa a fluir melhor, inclusive em questões práticas.

Dica cósmica: Fazer o que precisa ser feito te aproxima da vida que você quer.

O date perfeito para Capricórnio 1 de 8

Aquário: Questões financeiras podem mexer com você logo no início do dia, trazendo comparações ou inseguranças. Mas, ao invés de te travar, isso desperta uma força interna poderosa. Você percebe que precisa agir para mudar sua realidade, e esse clique faz toda a diferença.

Dica cósmica: Use o que você sente como impulso, não como bloqueio.